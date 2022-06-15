Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 50 V Slim
Арт. О00000007380
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
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- -891 ₽
- Персональная скидка
- THERMEX TitaniumHeat 50 V Slim белый является удобным приспособлением для нагрева воды в домашних условиях. Водонагреватель обладает вместительным баком на пятьдесят литров, а его совокупная мощность достигает полутора тысяч Ватт. Предельная температура, до которой бойлер способен нагревать воду, составляет семьдесят пять градусов. Эта величина является оптимальной - с ней можно пользоваться горячей водой без риска получить ожог. Настенный тип установки водонагревателя позволяет сэкономить место в ванной комнате. Внутренняя часть бака имеет нержавеющее стеклофарфоровое покрытие. Нагревательный элемент изготовлен из титана, поэтому характеризуется прочностью и длительным сроком службы. Устройство имеет УЗО, обеспечивающее защиту от утечки электроэнергии и возможных ударов током при возникновении неисправности в системе. Водонагреватель долго поддерживает температуру воды. Приводится в действие встроенным термостатом, оснащен индикацией на передней панели прибора. THERMEX TitaniumHeat 50 V Slim купить можно в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой на дом.
Преимущества
- Ударопрочный
- Устойчивый к перепадам температур
- Не ржавеет
- Оборудован теплоизоляцией
- Обладает предохранительным клапаном
- Прост в управлении
- Безопасен
Комплектация
- Водонагреватель
- Предохранительный клапан
- Устройство защитного отключения
- Комплект крепежа
- Инструкция
- Упаковка