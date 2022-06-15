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Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 50 V Slim
4.3
3
9 390 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 50 V Slim
    Арт. О00000007380
    4.3
    3
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 50 V Slim
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 50 V Slim
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 50 V Slim
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 50 V Slim
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 50 V Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 50 V Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 50 V Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 50 V Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 50 V Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 50 V Slim

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 50 V Slim

      9 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. О00000007380
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      9 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • THERMEX TitaniumHeat 50 V Slim белый является удобным приспособлением для нагрева воды в домашних условиях. Водонагреватель обладает вместительным баком на пятьдесят литров, а его совокупная мощность достигает полутора тысяч Ватт. Предельная температура, до которой бойлер способен нагревать воду, составляет семьдесят пять градусов. Эта величина является оптимальной - с ней можно пользоваться горячей водой без риска получить ожог. Настенный тип установки водонагревателя позволяет сэкономить место в ванной комнате. Внутренняя часть бака имеет нержавеющее стеклофарфоровое покрытие. Нагревательный элемент изготовлен из титана, поэтому характеризуется прочностью и длительным сроком службы. Устройство имеет УЗО, обеспечивающее защиту от утечки электроэнергии и возможных ударов током при возникновении неисправности в системе. Водонагреватель долго поддерживает температуру воды. Приводится в действие встроенным термостатом, оснащен индикацией на передней панели прибора. THERMEX TitaniumHeat 50 V Slim купить можно в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой на дом.

        Преимущества

        • Ударопрочный
        • Устойчивый к перепадам температур
        • Не ржавеет
        • Оборудован теплоизоляцией
        • Обладает предохранительным клапаном
        • Прост в управлении
        • Безопасен

        Комплектация

        • Водонагреватель
        • Предохранительный клапан
        • Устройство защитного отключения
        • Комплект крепежа
        • Инструкция
        • Упаковка