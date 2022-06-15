Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 50 V Slim

Преимущества

Ударопрочный

Устойчивый к перепадам температур

Не ржавеет

Оборудован теплоизоляцией

Обладает предохранительным клапаном

Прост в управлении

Безопасен

Комплектация

Водонагреватель

Предохранительный клапан

Устройство защитного отключения

Комплект крепежа

Инструкция

Упаковка

THERMEX TitaniumHeat 50 V Slim белый является удобным приспособлением для нагрева воды в домашних условиях. Водонагреватель обладает вместительным баком на пятьдесят литров, а его совокупная мощность достигает полутора тысяч Ватт. Предельная температура, до которой бойлер способен нагревать воду, составляет семьдесят пять градусов. Эта величина является оптимальной - с ней можно пользоваться горячей водой без риска получить ожог. Настенный тип установки водонагревателя позволяет сэкономить место в ванной комнате. Внутренняя часть бака имеет нержавеющее стеклофарфоровое покрытие. Нагревательный элемент изготовлен из титана, поэтому характеризуется прочностью и длительным сроком службы. Устройство имеет УЗО, обеспечивающее защиту от утечки электроэнергии и возможных ударов током при возникновении неисправности в системе. Водонагреватель долго поддерживает температуру воды. Приводится в действие встроенным термостатом, оснащен индикацией на передней панели прибора. THERMEX TitaniumHeat 50 V Slim купить можно в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой на дом.