Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 80 V
Арт. О00000008134
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
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- THERMEX TitaniumHeat 80 V – накопительный электрический водонагреватель пригодится во время отключения горячей воды. Мощность 1500 Вт. Максимальная температура нагрева 75° С. Устанавливается на стену в вертикальном положении. Объём бака – 80 л. Подойдёт для квартиры, частного дома или офиса.
Преимущества
- Нагревательный элемент TitaniumHeat изготовлен из сплава титана. Устойчив к перепадам температуры и образованию коррозии
- Предохранительный клапан отводит избыточное давление во время нагрева. Защищает внутренние узлы от попадания воды внутрь
- Устройство защиты (УЗО) мгновенно обесточит водонагреватель при утечке электроэнергии. Предохраняет от поражения электрическим током
- Бак для воды выполнен из биостеклофарфора. Противостоит гидроударам и сохраняет воду чистой
- Корпус водонагревателя оснащён теплоизоляцией SuperFoam. Позволяет поддерживать высокую температуру воды долгое время
- Термометр отображает степень изменения температуры воды в баке. Помогает отслеживать нагрев воды
- Водонагреватель оснащён магниевым анодом, который вбирает соли из воды. Позволяет избежать возникновения ржавчины
- Индикаторы показывают включение и процесс нагрева воды. Легко контролировать работу водонагревателя