Водонагреватель Elsotherm CV30T
Арт. X393534
Характеристики
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Производитель
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Объем, л
|30
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Мощность, кВт
|2
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Тип ТЭН
|мокрый
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Внутреннее покрытие бака
|нержавеющая сталь
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Макс. температура нагрева воды, °С
|75
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Габариты, мм
|433х590х235
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Способ установки
|вертикальный
- Накопительный электрический водонагреватель ElsoTherm CV30T современная модель классического белого цвета. Обеспечивает нагрев воды до 75°С, объемом 30 литров. Компактные размеры водонагревателя, позволят его разместить даже в помещениях с малой площадью. Бак выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок эксплуатации. Наличие магниевого анода, дополнительно защитит от коррозии и накипи. Электронная система управление и наличие дисплея, значительно упростит пользование водонагревателем.
Преимущества
- Стильный дизайн
- Возможность регулировки мощности ТЭНов;
- Простое электронное управление;
- Теплоизоляция из пенополиуретана снижает теплопотер
- Функция защиты от замерзания
- Класс защиты IP 24
- Наличие штуцера для слива
- Компактные размеры
- Наличие дисплея
- Долговечность работы, обусловлена высоким качеством сборки
- Высокий уровень системы безопасности
- Функция автоматического отключение, при отсутствии воды
- Высока устойчивость к коррозии
- Экономное потребление электроэнерги
- Оснащение магниевым анодом