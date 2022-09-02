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Водонагреватель Elsotherm CV30T
5.0
1
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Водонагреватель Elsotherm CV30T
    Арт. X393534
    5.0
    1
    Водонагреватель Elsotherm CV30T

    Водонагреватель Elsotherm CV30T

    Найти аналог
    Нет в наличии
    5 лет гарантии
    Арт. X393534
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Elsotherm
    Объем, л
    		30
    Мощность, кВт
    		2
    Тип ТЭН
    		мокрый
    Внутреннее покрытие бака
    		нержавеющая сталь
    Макс. температура нагрева воды, °С
    		75
    Габариты, мм
    		433х590х235
    Способ установки
    		вертикальный
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    5 лет гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Накопительный электрический водонагреватель ElsoTherm CV30T современная модель классического белого цвета. Обеспечивает нагрев воды до 75°С, объемом 30 литров. Компактные размеры водонагревателя, позволят его разместить даже в помещениях с малой площадью. Бак выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок эксплуатации. Наличие магниевого анода, дополнительно защитит от коррозии и накипи. Электронная система управление и наличие дисплея, значительно упростит пользование водонагревателем. 

      Преимущества

      • Стильный дизайн
      • Возможность регулировки мощности ТЭНов;
      • Простое электронное управление;
      • Теплоизоляция из пенополиуретана снижает теплопотер
      • Функция защиты от замерзания
      • Класс защиты IP 24
      • Наличие штуцера для слива
      • Компактные размеры
      • Наличие дисплея
      • Долговечность работы, обусловлена высоким качеством сборки
      • Высокий уровень системы безопасности
      • Функция автоматического отключение, при отсутствии воды
      • Высока устойчивость к коррозии
      • Экономное потребление электроэнерги
      • Оснащение магниевым анодом