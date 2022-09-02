Преимущества

Стильный дизайн

Возможность регулировки мощности ТЭНов;

Простое электронное управление;

Теплоизоляция из пенополиуретана снижает теплопотер

Функция защиты от замерзания

Класс защиты IP 24

Наличие штуцера для слива

Компактные размеры

Наличие дисплея

Долговечность работы, обусловлена высоким качеством сборки

Высокий уровень системы безопасности

Функция автоматического отключение, при отсутствии воды

Высока устойчивость к коррозии

Экономное потребление электроэнерги

Оснащение магниевым анодом

Накопительный электрический водонагреватель ElsoTherm CV30T современная модель классического белого цвета. Обеспечивает нагрев воды до 75°С, объемом 30 литров. Компактные размеры водонагревателя, позволят его разместить даже в помещениях с малой площадью. Бак выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок эксплуатации. Наличие магниевого анода, дополнительно защитит от коррозии и накипи. Электронная система управление и наличие дисплея, значительно упростит пользование водонагревателем.