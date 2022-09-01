Водонагреватель Elsotherm зеркальный AV30T

Современная модель эксклюзивно плоского накопительного водонагревателя с внутренним баком из нержавеющей стали ELSOTHERM AV30T предназначена для быстрого и эффективного нагрева воды. На лицевой части корпуса водонагревательного оборудования находится многофункциональная панель управления со встроенным высокоточным терморегулятором. Система управления нагрева горячей воды представляет собой электронный блок с цифровым дисплеем с сенсорным управлением благодаря которому легко изменять параметры температуры и мощности нагрева. Температуру можно менять с шагом в 5°С и пределом до 75°С, а мощность регулируется в 3-ёх режимах: эконом - 800 Вт, стандарт - 1200 В и экстра - 2000 Вт. Преимущества • Два раздельных нагревательных элемента (ТЭНа) из меди (800 + 1200 Вт) обладают высокой теплопроводностью и позволяют эксплуатировать прибор с минимальной нагрузкой на сеть 800 Вт

• Бак из аустенитной нержавеющей стали AISI304, с высокой коррозийной стойкостью в широком диапазоне температур и сред.

• Два магниевых анода для дополнительной защиты стенок бака от коррозии и уменьшения количества накипи

• Теплоизоляционный слой, расположенный между корпусом водонагревателя и баком, для эффективного сохранения температуры нагретой воды

• Предохранительный клапан для сброса избыточного давления, возникающего в баке

• Наличие 2х термостатов: основного и аварийного для гарантированного предотвращения перегрева воды

• Встроенное УЗО для защиты от поражения электрическим током

• Функция автоматического отключение при отсутствии воды

• Защита резервуара от замерзания

• Противопожарная защита



