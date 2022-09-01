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Водонагреватель Elsotherm зеркальный AV30T
5.0
1
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Водонагреватель Elsotherm зеркальный AV30T
    Арт. X393531
    5.0
    1
    Водонагреватель Elsotherm зеркальный AV30T

    Водонагреватель Elsotherm зеркальный AV30T

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. X393531
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Elsotherm
    Объем, л
    		30
    Мощность, кВт
    		1.2
    Тип ТЭН
    		мокрый
    Внутреннее покрытие бака
    		нержавеющая сталь
    Макс. температура нагрева воды, °С
    		75
    Габариты, мм
    		440х640х230
    Способ установки
    		вертикальный
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Современная модель эксклюзивно плоского накопительного водонагревателя с внутренним баком из нержавеющей стали ELSOTHERM AV30T предназначена для быстрого и эффективного нагрева воды. На лицевой части корпуса водонагревательного оборудования находится многофункциональная панель управления со встроенным высокоточным терморегулятором. Система управления нагрева горячей воды представляет собой электронный блок с цифровым дисплеем с сенсорным управлением благодаря которому легко изменять параметры температуры и мощности нагрева. Температуру можно менять с шагом в 5°С и пределом до 75°С, а мощность регулируется в 3-ёх режимах: эконом - 800 Вт, стандарт - 1200 В и экстра - 2000 Вт.

      Преимущества

      • Два раздельных нагревательных элемента (ТЭНа) из меди (800 + 1200 Вт) обладают высокой теплопроводностью и позволяют эксплуатировать прибор с минимальной нагрузкой на сеть 800 Вт
      • Бак из аустенитной нержавеющей стали AISI304, с высокой коррозийной стойкостью в широком диапазоне температур и сред.
      • Два магниевых анода для дополнительной защиты стенок бака от коррозии и уменьшения количества накипи
      • Теплоизоляционный слой, расположенный между корпусом водонагревателя и баком, для эффективного сохранения температуры нагретой воды
      • Предохранительный клапан для сброса избыточного давления, возникающего в баке
      • Наличие 2х термостатов: основного и аварийного для гарантированного предотвращения перегрева воды
      • Встроенное УЗО для защиты от поражения электрическим током
      • Функция автоматического отключение при отсутствии воды
      • Защита резервуара от замерзания
      • Противопожарная защита