Водонагреватель Elsotherm зеркальный AV30T
Арт. X393531
Характеристики
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Производитель
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Объем, л
|30
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Мощность, кВт
|1.2
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Тип ТЭН
|мокрый
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Внутреннее покрытие бака
|нержавеющая сталь
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Макс. температура нагрева воды, °С
|75
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Габариты, мм
|440х640х230
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Способ установки
|вертикальный
- Современная модель эксклюзивно плоского накопительного водонагревателя с внутренним баком из нержавеющей стали ELSOTHERM AV30T предназначена для быстрого и эффективного нагрева воды. На лицевой части корпуса водонагревательного оборудования находится многофункциональная панель управления со встроенным высокоточным терморегулятором. Система управления нагрева горячей воды представляет собой электронный блок с цифровым дисплеем с сенсорным управлением благодаря которому легко изменять параметры температуры и мощности нагрева. Температуру можно менять с шагом в 5°С и пределом до 75°С, а мощность регулируется в 3-ёх режимах: эконом - 800 Вт, стандарт - 1200 В и экстра - 2000 Вт.
Преимущества• Два раздельных нагревательных элемента (ТЭНа) из меди (800 + 1200 Вт) обладают высокой теплопроводностью и позволяют эксплуатировать прибор с минимальной нагрузкой на сеть 800 Вт
• Бак из аустенитной нержавеющей стали AISI304, с высокой коррозийной стойкостью в широком диапазоне температур и сред.
• Два магниевых анода для дополнительной защиты стенок бака от коррозии и уменьшения количества накипи
• Теплоизоляционный слой, расположенный между корпусом водонагревателя и баком, для эффективного сохранения температуры нагретой воды
• Предохранительный клапан для сброса избыточного давления, возникающего в баке
• Наличие 2х термостатов: основного и аварийного для гарантированного предотвращения перегрева воды
• Встроенное УЗО для защиты от поражения электрическим током
• Функция автоматического отключение при отсутствии воды
• Защита резервуара от замерзания
• Противопожарная защита