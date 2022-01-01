Преимущества

Изнутри накопительный бак покрыт мелкодисперсной эмалью

Небольшие габариты корпуса упрощают установку водонагревателя в стесненном пространстве

Увеличенный магниевый анод предназначен для защиты резервуара от коррозии

Теплоизоляция из пенополиуретана обеспечивает медленное остывание воды за счет снижения потерь тепла

Предусмотрен основной термостат, а также термостат безопасности

В комплект поставки входит предохранительный клапан на 7 бар

Автоклавный фланец упрощает профилактику

Электрический накопительный водонагреватель Fais NTS 30V SLIM (FA) имеет небольшие габариты корпуса, упрощающие установку агрегата в ограниченном пространстве. Изнутри накопительный резервуар покрыт мелкодисперсной эмалью. Магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии, продлевая срок его службы. Предусмотрен внешний термометр для удобства контроля температуры нагрева воды. Предохранительный клапан (поставляется в комплекте) обеспечивает защиту от избыточного давления воды.