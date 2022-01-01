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Водонагреватель Fais NTS-30V SLIM FA
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Водонагреватели накопительные электрические
    Водонагреватель Fais NTS-30V SLIM FA
    Арт. X39371
    Водонагреватель Fais NTS-30V SLIM FA
    Водонагреватель Fais NTS-30V SLIM FA
      Водонагреватель Fais NTS-30V SLIM FA
      Водонагреватель Fais NTS-30V SLIM FA

      Водонагреватель Fais NTS-30V SLIM FA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X39371

      Характеристики

      Производитель
      		Fais
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Fais NTS 30V SLIM (FA) имеет небольшие габариты корпуса, упрощающие установку агрегата в ограниченном пространстве. Изнутри накопительный резервуар покрыт мелкодисперсной эмалью. Магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии, продлевая срок его службы. Предусмотрен внешний термометр для удобства контроля температуры нагрева воды. Предохранительный клапан (поставляется в комплекте) обеспечивает защиту от избыточного давления воды.

        Преимущества

        • Изнутри накопительный бак покрыт мелкодисперсной эмалью
        • Небольшие габариты корпуса упрощают установку водонагревателя в стесненном пространстве
        • Увеличенный магниевый анод предназначен для защиты резервуара от коррозии
        • Теплоизоляция из пенополиуретана обеспечивает медленное остывание воды за счет снижения потерь тепла
        • Предусмотрен основной термостат, а также термостат безопасности
        • В комплект поставки входит предохранительный клапан на 7 бар
        • Автоклавный фланец упрощает профилактику