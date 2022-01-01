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Водонагреватель Fais NTS-80FA
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Водонагреватели накопительные электрические
    Водонагреватель Fais NTS-80FA
    Арт. X393631
    Водонагреватель Fais NTS-80FA

      Водонагреватель Fais NTS-80FA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X393631

      Характеристики

      Производитель
      		Fais
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Fais NTS 80 (FA) комплектуется предохранительным клапаном для защиты от избыточного давления воды. Агрегат оснащен основным термостатом и термостатом безопасности. Внешний термометр обеспечивает удобство контроля температуры нагрева. Защита бака от коррозии достигается благодаря увеличенному магниевому аноду. Для простоты проведения профилактики предусмотрен автоклавный фланец.

        Преимущества

        • Контроль работы. Корпус электрического накопительного водонагревателя Fais NTS 80 (FA) оснащен термометром для контроля температуры нагрева воды
        • Изнутри накопительный бак покрыт мелкодисперсной эмалью
        • Увеличенный магниевый анод предназначен для защиты резервуара от коррозии
        • Теплоизоляция из пенополиуретана обеспечивает медленное остывание воды за счет снижения потерь тепла
        • Предусмотрен основной термостат, а также термостат безопасности
        • В комплект поставки входит предохранительный клапан на 7 бар
        • Автоклавный фланец упрощает профилактику