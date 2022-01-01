Водонагреватель Fais NTS-80FA

Преимущества

Контроль работы. Корпус электрического накопительного водонагревателя Fais NTS 80 (FA) оснащен термометром для контроля температуры нагрева воды

Изнутри накопительный бак покрыт мелкодисперсной эмалью

Увеличенный магниевый анод предназначен для защиты резервуара от коррозии

Теплоизоляция из пенополиуретана обеспечивает медленное остывание воды за счет снижения потерь тепла

Предусмотрен основной термостат, а также термостат безопасности

В комплект поставки входит предохранительный клапан на 7 бар

Автоклавный фланец упрощает профилактику

Электрический накопительный водонагреватель Fais NTS 80 (FA) комплектуется предохранительным клапаном для защиты от избыточного давления воды. Агрегат оснащен основным термостатом и термостатом безопасности. Внешний термометр обеспечивает удобство контроля температуры нагрева. Защита бака от коррозии достигается благодаря увеличенному магниевому аноду. Для простоты проведения профилактики предусмотрен автоклавный фланец.