Водонагреватель Fais NTS-80FA
Арт. X393631
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель Fais NTS 80 (FA) комплектуется предохранительным клапаном для защиты от избыточного давления воды. Агрегат оснащен основным термостатом и термостатом безопасности. Внешний термометр обеспечивает удобство контроля температуры нагрева. Защита бака от коррозии достигается благодаря увеличенному магниевому аноду. Для простоты проведения профилактики предусмотрен автоклавный фланец.
Преимущества
- Контроль работы. Корпус электрического накопительного водонагревателя Fais NTS 80 (FA) оснащен термометром для контроля температуры нагрева воды
- Изнутри накопительный бак покрыт мелкодисперсной эмалью
- Увеличенный магниевый анод предназначен для защиты резервуара от коррозии
- Теплоизоляция из пенополиуретана обеспечивает медленное остывание воды за счет снижения потерь тепла
- Предусмотрен основной термостат, а также термостат безопасности
- В комплект поставки входит предохранительный клапан на 7 бар
- Автоклавный фланец упрощает профилактику