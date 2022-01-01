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Электрический накопительный водонагреватель Fais NTS FLAT 50 V PW
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Fais NTS FLAT 50 V PW
    Арт. X393398
    Электрический накопительный водонагреватель Fais NTS FLAT 50 V PW

      Электрический накопительный водонагреватель Fais NTS FLAT 50 V PW

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393398

      Характеристики

      Производитель
      		Fais
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вoдoнaгpeвaтeль FAIS NTS FLAT 50 V PW oптимaльны для пpимeнeния в пepиoд лeтнeгo oтключeния гopячeй вoды, a тaкжe идeaльны для дaчи. Блaгoдapя плocкoмy пpямoyгoльнoмy кopпycy и кoмпaктным гaбapитaм вoдoнaгpeвaтeли мoгyт быть ycтaнoвлeны в нeбoльшиx кyxняx и вaнныx кoмнaтax, в нишax и вcтpoeнныx шкaфax.

        Преимущества

        • Терморегулятор
        • Переключатель режимов мощности нагрева