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Водонагреватель газовый Нева 4511Е
Арт. О00000016046
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|10.5
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Габариты, мм
|550x210x340
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- Нева водонагреватель 4511е широко применяется как для бытовых и жилых, так и промышленных и профессиональных помещений. Водонагреватель устанавливается на стену, и не занимает большого пространства. Благодаря функции одномоментного подключения к нескольким точкам сбора воды, может использоваться для круглосуточного нагрева. Предельная температура нагревания воды не превышает шестидесяти градусов, что исключает возможность получения травм и сильных ожогов. Газовая колонка с легкостью управляется ручкой и цифровыми иконками на дисплее, расположенными на передней панели корпуса. Еще одним плюсом станет меньшее потребление газа, а также отсутствие вредных выделений при эксплуатации, что позволяет сохранять окружающую среду чистой. Компактную и стильную газовую колонку Нева 4511е купить можно в качестве альтернативы объемному напольному котлу.
Преимущества колонки Нева 4511е
- Портативность
- Экономия газа
- Экологичность
- Забота о здоровье
- Надежность
- Универсальность
Комплектация
- Водонагреватель
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка