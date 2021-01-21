Водонагреватель газовый Нева 4511Е

Нева водонагреватель 4511е широко применяется как для бытовых и жилых, так и промышленных и профессиональных помещений. Водонагреватель устанавливается на стену, и не занимает большого пространства. Благодаря функции одномоментного подключения к нескольким точкам сбора воды, может использоваться для круглосуточного нагрева. Предельная температура нагревания воды не превышает шестидесяти градусов, что исключает возможность получения травм и сильных ожогов. Газовая колонка с легкостью управляется ручкой и цифровыми иконками на дисплее, расположенными на передней панели корпуса. Еще одним плюсом станет меньшее потребление газа, а также отсутствие вредных выделений при эксплуатации, что позволяет сохранять окружающую среду чистой. Компактную и стильную газовую колонку Нева 4511е купить можно в качестве альтернативы объемному напольному котлу.

Преимущества колонки Нева 4511е

Портативность

Экономия газа

Экологичность

Забота о здоровье

Надежность

Универсальность

Комплектация