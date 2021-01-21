Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Водонагреватель газовый Нева 4511Е
4.0
2
16 289 ₽
17 290 ₽
Газовые водонагреватели
  • Персональная скидка
Водонагреватель газовый Нева 4511Е
Арт. О00000016046
4.0
2
Водонагреватель газовый Нева 4511Е
Водонагреватель газовый Нева 4511Е
Водонагреватель газовый Нева 4511Е
  • Персональная скидка
Водонагреватель газовый Нева 4511Е
Водонагреватель газовый Нева 4511Е
Водонагреватель газовый Нева 4511Е

Водонагреватель газовый Нева 4511Е

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 001 ₽
16 289 ₽
17 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
18 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000016046
4.0
2

Характеристики

Производитель
Neva
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Вес, кг
10.5
Габариты, мм
550x210x340
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 001 ₽
16 289 ₽
17 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
18 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Фум лента Sparta 888545 (12 мм, 10 м)
40 ₽
5.0
Фум лента Sparta 888545 (12 мм, 10 м)
Желтая фум лента для газа Remer 575 RR
220 ₽
5.0
Желтая фум лента для газа Remer 575 RR
Площадка торцевая для воздуховода Эра 110ПТМ, 110 мм
270 ₽
4.5
Площадка торцевая для воздуховода Эра 110ПТМ, 110 мм
Площадка торцевая для воздуховода Эра 120ПТМ, 120 мм
270 ₽
4.5
Площадка торцевая для воздуховода Эра 120ПТМ, 120 мм
Хомут Vents Х 125Ц (110-130 мм)
65 ₽
5.0
Хомут Vents Х 125Ц (110-130 мм)
Гофрированный воздуховод Ванвент ВПА (110 мм x 3 м)
300 ₽
4.5
Гофрированный воздуховод Ванвент ВПА (110 мм x 3 м)
Гофрированный воздуховод Ванвент ВПА (120 мм x 3 м)
330 ₽
5.0
Гофрированный воздуховод Ванвент ВПА (120 мм x 3 м)
Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.ш, 1 м
310 ₽
5.0
Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.ш, 1 м
Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.г, 1.5 м
380 ₽
5.0
Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.г, 1.5 м
Набор для сварки полипропиленовых труб Aqualink А-05, 1500 Вт
2 600 ₽
2 920 ₽
5.0
Набор для сварки полипропиленовых труб Aqualink А-05, 1500 Вт
  • -320 ₽
Гофрированный воздуховод Ванвент ВПА (115 мм x 3 м)
280 ₽
Гофрированный воздуховод Ванвент ВПА (115 мм x 3 м)
Набор для сварки полипропиленовых труб Aqualink А-03 4593 (600 Вт, 20-32 мм)
Нет в наличии
5.0
Набор для сварки полипропиленовых труб Aqualink А-03 4593 (600 Вт, 20-32 мм)
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Нева водонагреватель 4511е широко применяется как для бытовых и жилых, так и промышленных и профессиональных помещений. Водонагреватель устанавливается на стену, и не занимает большого пространства. Благодаря функции одномоментного подключения к нескольким точкам сбора воды, может использоваться для круглосуточного нагрева. Предельная температура нагревания воды не превышает шестидесяти градусов, что исключает возможность получения травм и сильных ожогов. Газовая колонка с легкостью управляется ручкой и цифровыми иконками на дисплее, расположенными на передней панели корпуса. Еще одним плюсом станет меньшее потребление газа, а также отсутствие вредных выделений при эксплуатации, что позволяет сохранять окружающую среду чистой. Компактную и стильную газовую колонку Нева 4511е купить можно в качестве альтернативы объемному напольному котлу.

    Преимущества колонки Нева 4511е

    • Портативность
    • Экономия газа
    • Экологичность
    • Забота о здоровье
    • Надежность
    • Универсальность

    Комплектация

    • Водонагреватель
    • Руководство по эксплуатации
    • Упаковка