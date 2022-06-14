Бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 100 FC

Преимущества

Объём 100 литров и встроенный теплообменник (змеевик) на 24 кВт, высокая мощность которых обеспечивает быстрый нагрев воды

Может обслуживать одну или несколько водоразборных точек

Бойлеры серии AQ IND FC имеют патрубок рециркуляции ГВС и возможность установки электрического ТЭНа (2.4 кВт, поставляется отдельно)

Вход воды в водонагреватель расположен снизу, для удобства слива

Внутренний бак водонагревателя обработан высокопрочным покрытием из стеклоэмали, поверх которого находятся пенополиуретановая изоляция и кожух из стали с порошковой покраской

В комплект поставки входят термостат и индикатор работы бойлера

Рабочее давление 7 бар, испытательное 12 бар

Бойлер комбинированного нагрева Hajdu AQ IND FC 100 литров, 24 кВт AQ IND FC 100 предназначен для быстрого и равномерного нагрева 100 литров воды. Встроенный термостат позволяет поддерживать или ограничивать температуру воды и управлять отопительным котлом. Теплоизоляция из пенополиуретана сводит потери тепла к минимуму. Бак покрыт стеклоэмалью и имеет встроенный магниевый анод, что защищает от образования коррозии и накипи. Возможно установить сухой или мокрый электрический ТЭН.