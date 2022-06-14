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Бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 100 FC
4.3
3
Найти аналог
Бойлеры косвенного нагрева
    Бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 100 FC
    Арт. X13050628
    4.3
    3
    Бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 100 FC
    Бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 100 FC
      Бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 100 FC
      Бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 100 FC

      Бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 100 FC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13050628
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Hajdu
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Венгрия
      Вес, кг
      		50
      Габариты, мм
      		496x496x870
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бойлер комбинированного нагрева Hajdu AQ IND FC 100 литров, 24 кВт AQ IND FC 100 предназначен для быстрого и равномерного нагрева 100 литров воды. Встроенный термостат позволяет поддерживать или ограничивать температуру воды и управлять отопительным котлом. Теплоизоляция из пенополиуретана сводит потери тепла к минимуму. Бак покрыт стеклоэмалью и имеет встроенный магниевый анод, что защищает от образования коррозии и накипи. Возможно установить сухой или мокрый электрический ТЭН.

        Преимущества

        • Объём 100 литров и встроенный теплообменник (змеевик) на 24 кВт, высокая мощность которых обеспечивает быстрый нагрев воды
        • Может обслуживать одну или несколько водоразборных точек
        • Бойлеры серии AQ IND FC имеют патрубок рециркуляции ГВС и возможность установки электрического ТЭНа (2.4 кВт, поставляется отдельно)
        • Вход воды в водонагреватель расположен снизу, для удобства слива
        • Внутренний бак водонагревателя обработан высокопрочным покрытием из стеклоэмали, поверх которого находятся пенополиуретановая изоляция и кожух из стали с порошковой покраской
        • В комплект поставки входят термостат и индикатор работы бойлера
        • Рабочее давление 7 бар, испытательное 12 бар