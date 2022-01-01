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Бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 100 SC
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Бойлеры косвенного нагрева
    Бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 100 SC
    Арт. X13050652
    Бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 100 SC

      Бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 100 SC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13050652

      Характеристики

      Производитель
      		Hajdu
      Вес, кг
      		48
      Габариты, мм
      		890x515x515
      Защита от перегрева
      		Нет
      Возможность подключения ТЭНа
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 100 SC, предназначены для напольной установки, активно применяется для нагрева воды в системе водоснабжения и отопления в частных домах для комфортного принятия водных процедур и проведения хозяйственных работ. Данное устройство отличается высокой экономичностью в расходе энергии, существенно сокращает денежные затраты на нагрев воды. Является надежным помощником при компенсации температурных потерь потока воды при заборе сразу в нескольких местах (например, в душе и на кухне). Мощность теплообменника 24 кВт.

        Особенности и преимущества:

        • Наличие патрубка рециркуляции ГВС.
        • Возможность установки ТЭНа.
        • Снизу расположен вход воды, для удобства слива.
        • Бак обработан стеклоэмалированным покрытием.
        • Пенополиуретановая изоляция.
        • Кожух из стали с порошковой покраской.
        • Быстро нагревается.
        • Обладает низкими тепловыми потерями.
        • Может нагреваться при помощи любого котла.
        • В комплект поставки дополнительно входят термостат и индикатор работы бойлера.
        • Для управления котлом, а также для регулирования температуры воды, служит контактный регулятор, при помощи которого можно установить нужную температуру до 65°С.
        • Нагреватель может обслуживать одну или одновременно несколько водоразборных точек.