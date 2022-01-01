Бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 100 SC, предназначены для напольной установки, активно применяется для нагрева воды в системе водоснабжения и отопления в частных домах для комфортного принятия водных процедур и проведения хозяйственных работ. Данное устройство отличается высокой экономичностью в расходе энергии, существенно сокращает денежные затраты на нагрев воды. Является надежным помощником при компенсации температурных потерь потока воды при заборе сразу в нескольких местах (например, в душе и на кухне). Мощность теплообменника 24 кВт.

Особенности и преимущества: