Бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 100 SC
Арт. X13050652
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|48
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Габариты, мм
|890x515x515
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Защита от перегрева
|Нет
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Возможность подключения ТЭНа
|Нет
- Бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 100 SC, предназначены для напольной установки, активно применяется для нагрева воды в системе водоснабжения и отопления в частных домах для комфортного принятия водных процедур и проведения хозяйственных работ. Данное устройство отличается высокой экономичностью в расходе энергии, существенно сокращает денежные затраты на нагрев воды. Является надежным помощником при компенсации температурных потерь потока воды при заборе сразу в нескольких местах (например, в душе и на кухне). Мощность теплообменника 24 кВт.
Особенности и преимущества:
- Наличие патрубка рециркуляции ГВС.
- Возможность установки ТЭНа.
- Снизу расположен вход воды, для удобства слива.
- Бак обработан стеклоэмалированным покрытием.
- Пенополиуретановая изоляция.
- Кожух из стали с порошковой покраской.
- Быстро нагревается.
- Обладает низкими тепловыми потерями.
- Может нагреваться при помощи любого котла.
- В комплект поставки дополнительно входят термостат и индикатор работы бойлера.
- Для управления котлом, а также для регулирования температуры воды, служит контактный регулятор, при помощи которого можно установить нужную температуру до 65°С.
- Нагреватель может обслуживать одну или одновременно несколько водоразборных точек.