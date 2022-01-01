Бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 150 SC

Преимущества:

Наличие патрубка рециркуляции ГВС;

Возможность установки ТЭНа;

Бак обработан стеклоэмалированным покрытием;

Пенополиуретановая изоляция;

Кожух из стали с порошковой покраской;

Быстро нагревается;

Обладает низкими тепловыми потерями;

Может нагреваться при помощи любого котла или солнечного коллектора;

В комплект поставки дополнительно входят термостат и индикатор работы бойлера;

Нагреватель может обслуживать одну или одновременно несколько водоразборных точек.

Комплектация:

Упаковка;

Инструкция.

Напольный бойлер косвенного нагрева HAJDU AQ IND SC 150 с возможностью подключения ТЭНа позволяет избавить пользователей от нехватки горячей воды, избежать снижения ее напора и температуры при одновременном заборе воды несколькими точками.