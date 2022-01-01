Бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 150 SC
Арт. X13050637
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|48
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Габариты, мм
|1215x515x515
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Защита от перегрева
|Нет
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Возможность подключения ТЭНа
|Нет
- Напольный бойлер косвенного нагрева HAJDU AQ IND SC 150 с возможностью подключения ТЭНа позволяет избавить пользователей от нехватки горячей воды, избежать снижения ее напора и температуры при одновременном заборе воды несколькими точками.
Преимущества:
- Наличие патрубка рециркуляции ГВС;
- Возможность установки ТЭНа;
- Бак обработан стеклоэмалированным покрытием;
- Пенополиуретановая изоляция;
- Кожух из стали с порошковой покраской;
- Быстро нагревается;
- Обладает низкими тепловыми потерями;
- Может нагреваться при помощи любого котла или солнечного коллектора;
- В комплект поставки дополнительно входят термостат и индикатор работы бойлера;
- Нагреватель может обслуживать одну или одновременно несколько водоразборных точек.
Комплектация:
- Упаковка;
- Инструкция.