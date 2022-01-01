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Бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 150 SC
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Бойлеры косвенного нагрева
    Бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 150 SC
    Арт. X13050637
    Бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 150 SC

      Бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 150 SC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13050637

      Характеристики

      Производитель
      		Hajdu
      Вес, кг
      		48
      Габариты, мм
      		1215x515x515
      Защита от перегрева
      		Нет
      Возможность подключения ТЭНа
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Напольный бойлер косвенного нагрева HAJDU AQ IND SC 150 с возможностью подключения ТЭНа позволяет избавить пользователей от нехватки горячей воды, избежать снижения ее напора и температуры при одновременном заборе воды несколькими точками.

        Преимущества:

        • Наличие патрубка рециркуляции ГВС;
        • Возможность установки ТЭНа;
        • Бак обработан стеклоэмалированным покрытием;
        • Пенополиуретановая изоляция;
        • Кожух из стали с порошковой покраской;
        • Быстро нагревается;
        • Обладает низкими тепловыми потерями;
        • Может нагреваться при помощи любого котла или солнечного коллектора;
        • В комплект поставки дополнительно входят термостат и индикатор работы бойлера;
        • Нагреватель может обслуживать одну или одновременно несколько водоразборных точек.

        Комплектация:

        • Упаковка;
        • Инструкция.