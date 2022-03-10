Напольный бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 200 SC

Преимущества

Наличие патрубка рециркуляции ГВС

Возможность установки ТЭНа

Снизу расположен вход воды, для удобства слива

Бак обработан стеклоэмалированным покрытием

Пенополиуретановая изоляция

Кожух из стали с порошковой покраской

Быстро нагревается

Обладает низкими тепловыми потерями

Может нагреваться при помощи любого котла или солнечного коллектора

В комплект поставки дополнительно входят термостат и индикатор работы бойлера

Для управления котлом (солнечным коллектором), а также для регулирования температуры воды, служит контактный регулятор, при помощи которого можно установить нужную температуру до 65°С

Если снять крышку арматурного отделения напольного бойлера косвенного нагрева 200л, 32кВт с возможностью подключения ТЭНа HAJDU AQ IND SC 200, то можно установить и меньшую температуру

Нагреватель может обслуживать одну или одновременно несколько водоразборных точек

Рабочее давление 7 бар

Испытательное давление 12 бар

Соединение с водосистемой: G3/4

Поверхность змеевика: 0.81 м2

Соединение змеевика: G1

Сопротивление змеевика: 82 мбар

Температура горячей воды: максимум 65 градусов

Потребляемая энергия на готовность: 21.4 кВт/24 ч

Напольный бойлер косвенного нагрева 200л, 32кВт с возможностью подключения ТЭНа HAJDU AQ IND SC 200 служит для нагрева воды в больших количествах. Широко используется для оборудования котельного блока в частных домах. Использование такой системы позволит не только обеспечить водой комфортной температуры нескольких точек водозабора, но и существенно сэкономить на статье расходов в сезон отопления. Мощность теплообменника 32 кВт.