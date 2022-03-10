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Напольный бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 200 SC
5.0
2
Найти аналог
Бойлеры косвенного нагрева
    Напольный бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 200 SC
    Арт. X13050623
    5.0
    2
    Напольный бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 200 SC
    Напольный бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 200 SC
    Напольный бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 200 SC
    Напольный бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 200 SC

    Напольный бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 200 SC

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. X13050623
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Hajdu
    Резьба для подключения воды, дюйм
    		3/4
    Мощность, кВт
    		32
    Объем, л
    		200
    Вес, кг
    		69
    Способ крепления
    		напольный
    Наличие сетевой вилки
    		Нет
    Высота, см
    		1490
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Напольный бойлер косвенного нагрева 200л, 32кВт с возможностью подключения ТЭНа HAJDU AQ IND SC 200 служит для нагрева воды в больших количествах. Широко используется для оборудования котельного блока в частных домах. Использование такой системы позволит не только обеспечить водой комфортной температуры нескольких точек водозабора, но и существенно сэкономить на статье расходов в сезон отопления. Мощность теплообменника 32 кВт.

      Преимущества

      • Наличие патрубка рециркуляции ГВС
      • Возможность установки ТЭНа
      • Снизу расположен вход воды, для удобства слива
      • Бак обработан стеклоэмалированным покрытием
      • Пенополиуретановая изоляция
      • Кожух из стали с порошковой покраской
      • Быстро нагревается
      • Обладает низкими тепловыми потерями
      • Может нагреваться при помощи любого котла или солнечного коллектора
      • В комплект поставки дополнительно входят термостат и индикатор работы бойлера
      • Для управления котлом (солнечным коллектором), а также для регулирования температуры воды, служит контактный регулятор, при помощи которого можно установить нужную температуру до 65°С
      • Если снять крышку арматурного отделения напольного бойлера косвенного нагрева 200л, 32кВт с возможностью подключения ТЭНа HAJDU AQ IND SC 200, то можно установить и меньшую температуру
      • Нагреватель может обслуживать одну или одновременно несколько водоразборных точек
      • Рабочее давление 7 бар
      • Испытательное давление 12 бар
      • Соединение с водосистемой: G3/4
      • Поверхность змеевика: 0.81 м2
      • Соединение змеевика: G1
      • Сопротивление змеевика: 82 мбар
      • Температура горячей воды: максимум 65 градусов
      • Потребляемая энергия на готовность: 21.4 кВт/24 ч