Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бойлер косвенного нагрева Hajdu STA300
Найти аналог
Бойлеры косвенного нагрева
    Бойлер косвенного нагрева Hajdu STA300
    Арт. X13050655
    Бойлер косвенного нагрева Hajdu STA300

      Бойлер косвенного нагрева Hajdu STA300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13050655

      Характеристики

      Производитель
      		Hajdu
      Вес, кг
      		100
      Габариты, мм
      		1535x665
      Защита от перегрева
      		Нет
      Возможность подключения ТЭНа
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Напольный бойлер косвенного нагрева 300л, 45кВт с возможностью подключения двух ТЭНов HAJDU STA 300, представляет собой большой бак цилиндрической формы, который служит в качестве компенсатора нехватки горячей воды при ее одновременном заборе в нескольких точках. Такое устройство широко используется для эксплуатации в бытовых нуждах, например, в большом загородном доме. Мощность теплообменника 45 кВт.

        Особенности и преимущества:

        • Возможность эксплуатирования от многих источников энергии.
        • Специальное стеклокерамическое покрытие стального бака.
        • Нагреваемая вода соответствует всем гигиеническим требованиям.
        • Магниевый защитный анод с увеличенным ресурсом- активная анодная защита от коррозии.
        • Встроенный терморегулятор.
        • Увеличенный теплообменник.
        • Быстрота нагрева воды.
        • Циркуляционный штуцер.
        • Высококачественная теплоизоляция из полиуретана.
        • Низкое энергопотребление при высоком КПД.
        • Увеличенная гарантия на внутренний бак до 7 лет.