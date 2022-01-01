Бойлер косвенного нагрева Hajdu STA300
Арт. X13050655
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|100
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Габариты, мм
|1535x665
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Защита от перегрева
|Нет
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Возможность подключения ТЭНа
|Нет
- Напольный бойлер косвенного нагрева 300л, 45кВт с возможностью подключения двух ТЭНов HAJDU STA 300, представляет собой большой бак цилиндрической формы, который служит в качестве компенсатора нехватки горячей воды при ее одновременном заборе в нескольких точках. Такое устройство широко используется для эксплуатации в бытовых нуждах, например, в большом загородном доме. Мощность теплообменника 45 кВт.
Особенности и преимущества:
- Возможность эксплуатирования от многих источников энергии.
- Специальное стеклокерамическое покрытие стального бака.
- Нагреваемая вода соответствует всем гигиеническим требованиям.
- Магниевый защитный анод с увеличенным ресурсом- активная анодная защита от коррозии.
- Встроенный терморегулятор.
- Увеличенный теплообменник.
- Быстрота нагрева воды.
- Циркуляционный штуцер.
- Высококачественная теплоизоляция из полиуретана.
- Низкое энергопотребление при высоком КПД.
- Увеличенная гарантия на внутренний бак до 7 лет.