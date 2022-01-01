Бойлер косвенного нагрева Hajdu STA300

Особенности и преимущества:

Возможность эксплуатирования от многих источников энергии.

Специальное стеклокерамическое покрытие стального бака.

Нагреваемая вода соответствует всем гигиеническим требованиям.

Магниевый защитный анод с увеличенным ресурсом- активная анодная защита от коррозии.

Встроенный терморегулятор.

Увеличенный теплообменник.

Быстрота нагрева воды.

Циркуляционный штуцер.

Высококачественная теплоизоляция из полиуретана.

Низкое энергопотребление при высоком КПД.

Увеличенная гарантия на внутренний бак до 7 лет.

Напольный бойлер косвенного нагрева 300л, 45кВт с возможностью подключения двух ТЭНов HAJDU STA 300, представляет собой большой бак цилиндрической формы, который служит в качестве компенсатора нехватки горячей воды при ее одновременном заборе в нескольких точках. Такое устройство широко используется для эксплуатации в бытовых нуждах, например, в большом загородном доме. Мощность теплообменника 45 кВт.