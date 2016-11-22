Водонагреватель HALSEN, 24кВт

Преимущества:

Многоуровневая система защиты: отключение при отсутствии тяги в дымоходе, погасание пламени на горелке, перегреве теплообменника.

Электронное автоматическое зажигание

Компактные размеры

Эргономичный дизайн

Водонагреватели «Halsen» изготовлены с учетом российских стандартов давления в системах снабжения газа и воды, что, в свою очередь, позволяет колонкам стабильно работать даже при низком давлении подводимой воды в 0,03 Мпа.

В газовой колонке HALSEN теплообменник выполнен из меди высокого качества и обработан антикоррозийным покрытием, горелка изготовлена из нержавеющей стали. Продукция компании HALSEN стабильно работает при низком давлении воды.