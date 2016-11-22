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Водонагреватель HALSEN, 24кВт
4.5
2
Найти аналог
Газовые водонагреватели
    Водонагреватель HALSEN, 24кВт
    Арт. X16956118
    4.5
    2
    Водонагреватель HALSEN, 24кВт

      Водонагреватель HALSEN, 24кВт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16956118
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Halsen
      Вес, кг
      		9.1
      Габариты, мм
      		350x610x180
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • В газовой колонке HALSEN теплообменник выполнен из меди высокого качества и обработан антикоррозийным покрытием, горелка изготовлена из нержавеющей стали. Продукция компании HALSEN стабильно работает при низком давлении воды.

        Преимущества:

        • Многоуровневая система защиты: отключение при отсутствии тяги в дымоходе, погасание пламени на горелке, перегреве теплообменника.
        • Электронное автоматическое зажигание
        • Компактные размеры
        • Эргономичный дизайн
        • Водонагреватели «Halsen» изготовлены с учетом российских стандартов давления в системах снабжения газа и воды, что, в свою очередь, позволяет колонкам стабильно работать даже при низком давлении подводимой воды в 0,03 Мпа.