Водонагреватель HALSEN, 24кВт
Арт. X16956118
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|9.1
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Габариты, мм
|350x610x180
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- В газовой колонке HALSEN теплообменник выполнен из меди высокого качества и обработан антикоррозийным покрытием, горелка изготовлена из нержавеющей стали. Продукция компании HALSEN стабильно работает при низком давлении воды.
Преимущества:
- Многоуровневая система защиты: отключение при отсутствии тяги в дымоходе, погасание пламени на горелке, перегреве теплообменника.
- Электронное автоматическое зажигание
- Компактные размеры
- Эргономичный дизайн
- Водонагреватели «Halsen» изготовлены с учетом российских стандартов давления в системах снабжения газа и воды, что, в свою очередь, позволяет колонкам стабильно работать даже при низком давлении подводимой воды в 0,03 Мпа.