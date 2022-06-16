Электрический накопительный водонагреватель Ресанта ВН-100В 74/5/4

Преимущества

Магниевый анод против коррозии

Надежная термоизоляция

Устройство аварийного отключения

Защита от перегрева

Электронный дисплей

Гарантия производителя на бак – 7 лет

Водонагреватель Ресанта ВН-100В 74/5/4 имеет дисплей для отображения температуры нагрева

В режиме поддержания температуры водонагреватель автоматически включается при снижении температуры ниже заданной

Электрический водонагреватель накопительного типа предназначен для нагрева холодной воды, поступающей в него из водопровода. Используется в бытовых целях в местах постоянного и временного проживания; в гостиницах и других жилых помещениях.