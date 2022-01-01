Водонагреватель накопительный Ресанта ВН-10Н
Арт. 1079079
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Да
- Накопительный водонагреватель Ресанта ВН-10Н 74/5/7 используется в офисах, на дачах или в гостиницах. Бак водонагревателя имеет объем 10 литров и выполнен из эмалированной стали. Прибор устанавливается над раковиной и имеет подводку снизу.
Преимущества
- Компактный размер
- Защита от перегрева
- Надежная термоизоляция
- Магниевый анод защищает от коррозии
- Используется в бытовых целях в местах постоянного и временного проживания, в гостиницах и других жилых помещениях
- Температура окружающего воздуха от +1 до +40 ºС
- Относительная влажность воздуха - не более 95%
- Водонагреватель Ресанта ВН-10Н 74/5/7 устанавливается над раковиной
- При стандартном подсоединении водонагреватель работает под давлением, определяемым давлением в магистрали
- Подсоединение входной трубы водонагревателя к системе водоснабжения осуществляется через предохранительный клапан, входящий в комплект поставки
- Предохранительный клапан выполняет две функции: пропускает воду только в одном направлении, при давлении выше 7 бар (0,7 МРа) стравливает воду через отверстие сбоку, сбрасывая тем самым избыток давления
- Водонагреватель имеет дисплей на котором есть индикатор питания и индикатор нагрева
- Уровень нагрева от 30 до 75 °С
- Встроенный термостат автоматически отключает нагрев, когда температура достигает максимального значения
- В режиме поддержания температуры водонагреватель автоматически включается при снижении температуры ниже заданной