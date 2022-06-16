Электрический накопительный водонагреватель Ресанта ВН-10В 74/5/5
Арт. О00000012840
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Латвия
|
Ускоренный нагрев
|Нет
|
Дисплей
|Да
- Электрический водонагреватель накопительного типа предназначен для нагрева холодной воды, поступающей в него из водопровода. Используется в бытовых целях в местах постоянного и временного проживания; в гостиницах и других жилых помещениях.
Преимущества
- Магниевый анод защищает от коррозии
- Надежная термоизоляция
- Защита от перегрева
- Небольшой размер, позволяющий разместить водонагреватель в ограниченном пространстве
- Компактный размер
- Водонагреватель Ресанта ВН-10В 74/5/5 устанавливается под раковину
- В режиме поддержания температуры водонагреватель автоматически включается при снижении температуры ниже заданной