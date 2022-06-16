Электрический накопительный водонагреватель Ресанта ВН-10В 74/5/5

Преимущества

Магниевый анод защищает от коррозии

Надежная термоизоляция

Защита от перегрева

Небольшой размер, позволяющий разместить водонагреватель в ограниченном пространстве

Компактный размер

Водонагреватель Ресанта ВН-10В 74/5/5 устанавливается под раковину

В режиме поддержания температуры водонагреватель автоматически включается при снижении температуры ниже заданной

Электрический водонагреватель накопительного типа предназначен для нагрева холодной воды, поступающей в него из водопровода. Используется в бытовых целях в местах постоянного и временного проживания; в гостиницах и других жилых помещениях.