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Электрический накопительный водонагреватель Ресанта ВН-10В 74/5/5
5.0
2
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ресанта ВН-10В 74/5/5
    Арт. О00000012840
    5.0
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Ресанта ВН-10В 74/5/5
    Электрический накопительный водонагреватель Ресанта ВН-10В 74/5/5
    Электрический накопительный водонагреватель Ресанта ВН-10В 74/5/5
    Электрический накопительный водонагреватель Ресанта ВН-10В 74/5/5
    Электрический накопительный водонагреватель Ресанта ВН-10В 74/5/5
      Электрический накопительный водонагреватель Ресанта ВН-10В 74/5/5
      Электрический накопительный водонагреватель Ресанта ВН-10В 74/5/5
      Электрический накопительный водонагреватель Ресанта ВН-10В 74/5/5
      Электрический накопительный водонагреватель Ресанта ВН-10В 74/5/5
      Электрический накопительный водонагреватель Ресанта ВН-10В 74/5/5

      Электрический накопительный водонагреватель Ресанта ВН-10В 74/5/5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012840
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический водонагреватель накопительного типа предназначен для нагрева холодной воды, поступающей в него из водопровода. Используется в бытовых целях в местах постоянного и временного проживания; в гостиницах и других жилых помещениях.

        Преимущества

        • Магниевый анод защищает от коррозии
        • Надежная термоизоляция
        • Защита от перегрева
        • Небольшой размер, позволяющий разместить водонагреватель в ограниченном пространстве
        • Компактный размер
        • Водонагреватель Ресанта ВН-10В 74/5/5 устанавливается под раковину
        • В режиме поддержания температуры водонагреватель автоматически включается при снижении температуры ниже заданной