Водонагреватель накопительный Ресанта ВН-15В

Преимущества

Компактный размер

Защита от перегрева

Надежная термоизоляция

Магниевый анод защищает от коррозии

Используется в бытовых целях в местах постоянного и временного проживания, в гостиницах и других жилых помещениях

Температура окружающего воздуха от +1 до +40 ºС

Относительная влажность воздуха - не более 95%

Водонагреватель Ресанта ВН-15В 74/5/6 устанавливается под раковину

При стандартном подсоединении водонагреватель работает под давлением, определяемым давлением в магистрали

Подсоединение входной трубы водонагревателя к системе водоснабжения осуществляется через предохранительный клапан, входящий в комплект поставки

Предохранительный клапан выполняет две функции: пропускает воду только в одном направлении, при давлении выше 7 бар (0,7 МРа) стравливает воду через отверстие сбоку, сбрасывая тем самым избыток давления

Водонагреватель имеет дисплей на котором есть индикатор питания и индикатор нагрева

Уровень нагрева от 30 до 75 °С

Встроенный термостат автоматически отключает нагрев, когда температура достигает максимального значения

В режиме поддержания температуры водонагреватель автоматически включается при снижении температуры ниже заданной

Накопительный водонагреватель Ресанта ВН-15В 74/5/6 предназначен для нагрева воды накопительным методом. Установка происходит под мойку на даче, в гостинице или в офисе. Бак на 15 литров изготовлен из эмалированной стали.