Электрический накопительный водонагреватель Ресанта ВН-80В 74/5/3
Арт. О00000013563
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Латвия
|
Ускоренный нагрев
|Нет
|
Дисплей
|Да
- Электрический водонагреватель накопительного типа предназначен для нагрева холодной воды, поступающей в него из водопровода. Используется в бытовых целях в местах постоянного и временного проживания; в гостиницах и других жилых помещениях.
Преимущества
- Магниевый анод защищает от коррозии
- Надежная термоизоляция
- Устройство аварийного отключения
- Защита от перегрева
- Электронный дисплей
- Гарантия производителя на бак – 7 лет
- Водонагреватель имеет дисплей на котором есть индикатор питания и индикатор нагрева
- В режиме поддержания температуры водонагреватель автоматически включается при снижении температуры ниже заданной