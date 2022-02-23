Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco Inox PW 50V Slim
Арт. X393407
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 50 V Slim имеет дополнительный нагревательный элемент, позволяющий осуществлять ускоренный нагрев воды. Для безопасности эксплуатации аппарат оснащен устройством защитного отключения, защитой от перегрева и работы без воды. Водонагреватель оборудован баком узкой цилиндрической формы, выполненным из нержавеющей стали. Теплоизоляция из пенополиуретана снижает потери тепла, обеспечивая медленное остывание воды в баке и экономию электроэнергии.
Преимущества
- ECO - профессиональная система очистки воды и внутренней поверхности водонагревателя от бактерий
- Узкая цилиндрическая форма бака увеличивает его прочность
- Встроенный электронный термометр
- NANOMIX - система распределения воды, позволяющая получить больше нагретой воды за меньшее время
- Защита от перегрева
- Антиоксидная защита
- Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность бака в сварных швах
- Тестирование бака при 16 атм
- Теплоизоляция из пенополиуретана
- Автоклавный фланец упрощает профилактику водонагревателя
- Система автодиагностики