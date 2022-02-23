Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco Inox PW 50V Slim

Преимущества

ECO - профессиональная система очистки воды и внутренней поверхности водонагревателя от бактерий

Узкая цилиндрическая форма бака увеличивает его прочность

Встроенный электронный термометр

NANOMIX - система распределения воды, позволяющая получить больше нагретой воды за меньшее время

Защита от перегрева

Антиоксидная защита

Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность бака в сварных швах

Тестирование бака при 16 атм

Теплоизоляция из пенополиуретана

Автоклавный фланец упрощает профилактику водонагревателя

Система автодиагностики

Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 50 V Slim имеет дополнительный нагревательный элемент, позволяющий осуществлять ускоренный нагрев воды. Для безопасности эксплуатации аппарат оснащен устройством защитного отключения, защитой от перегрева и работы без воды. Водонагреватель оборудован баком узкой цилиндрической формы, выполненным из нержавеющей стали. Теплоизоляция из пенополиуретана снижает потери тепла, обеспечивая медленное остывание воды в баке и экономию электроэнергии.