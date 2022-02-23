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Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco Inox PW 50V Slim
5.0
2
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco Inox PW 50V Slim
    Арт. X393407
    5.0
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco Inox PW 50V Slim
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco Inox PW 50V Slim
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco Inox PW 50V Slim
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco Inox PW 50V Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco Inox PW 50V Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco Inox PW 50V Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco Inox PW 50V Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco Inox PW 50V Slim

      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco Inox PW 50V Slim

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393407
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 50 V Slim имеет дополнительный нагревательный элемент, позволяющий осуществлять ускоренный нагрев воды. Для безопасности эксплуатации аппарат оснащен устройством защитного отключения, защитой от перегрева и работы без воды. Водонагреватель оборудован баком узкой цилиндрической формы, выполненным из нержавеющей стали. Теплоизоляция из пенополиуретана снижает потери тепла, обеспечивая медленное остывание воды в баке и экономию электроэнергии.

        Преимущества

        • ECO - профессиональная система очистки воды и внутренней поверхности водонагревателя от бактерий
        • Узкая цилиндрическая форма бака увеличивает его прочность
        • Встроенный электронный термометр
        • NANOMIX - система распределения воды, позволяющая получить больше нагретой воды за меньшее время
        • Защита от перегрева
        • Антиоксидная защита
        • Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность бака в сварных швах
        • Тестирование бака при 16 атм
        • Теплоизоляция из пенополиуретана
        • Автоклавный фланец упрощает профилактику водонагревателя
        • Система автодиагностики