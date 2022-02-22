Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco Inox PW 80V Slim

Преимущества

ECO - профессиональная система очистки воды и внутренней поверхности водонагревателя от бактерий

Узкая цилиндрическая форма бака увеличивает его прочность

Встроенный электронный термометр

NANOMIX - система распределения воды, позволяющая получить больше нагретой воды за меньшее время

Защита от перегрева

Антиоксидная защита

Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность бака в сварных швах

Тестирование бака при 16 атм

Теплоизоляция из пенополиуретана

Автоклавный фланец упрощает профилактику водонагревателя

Система автодиагностики

Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 80 V Slim предназначен для настенной установки в вертикальном положении. Данный аппарат оснащен защитой от перегрева и включения без воды. Также предусмотрено устройство защитного отключения. Дополнительный нагревательный элемент позволяет осуществлять ускоренный нагрев воды. Встроенный электронный термометр упрощает контроль температуры нагрева воды в баке водонагревателя. Накопительный резервуар выполнен из нержавеющей стали.