Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco Inox PW 80V Slim
Арт. X393409
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 80 V Slim предназначен для настенной установки в вертикальном положении. Данный аппарат оснащен защитой от перегрева и включения без воды. Также предусмотрено устройство защитного отключения. Дополнительный нагревательный элемент позволяет осуществлять ускоренный нагрев воды. Встроенный электронный термометр упрощает контроль температуры нагрева воды в баке водонагревателя. Накопительный резервуар выполнен из нержавеющей стали.
Преимущества
- ECO - профессиональная система очистки воды и внутренней поверхности водонагревателя от бактерий
- Узкая цилиндрическая форма бака увеличивает его прочность
- Встроенный электронный термометр
- NANOMIX - система распределения воды, позволяющая получить больше нагретой воды за меньшее время
- Защита от перегрева
- Антиоксидная защита
- Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность бака в сварных швах
- Тестирование бака при 16 атм
- Теплоизоляция из пенополиуретана
- Автоклавный фланец упрощает профилактику водонагревателя
- Система автодиагностики