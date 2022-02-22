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Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco Inox PW 80V Slim
4.1
9
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco Inox PW 80V Slim
    Арт. X393409
    4.1
    9
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco Inox PW 80V Slim
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco Inox PW 80V Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco Inox PW 80V Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco Inox PW 80V Slim

      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco Inox PW 80V Slim

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393409
      4.1
      9

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO INOX PW 80 V Slim предназначен для настенной установки в вертикальном положении. Данный аппарат оснащен защитой от перегрева и включения без воды. Также предусмотрено устройство защитного отключения. Дополнительный нагревательный элемент позволяет осуществлять ускоренный нагрев воды. Встроенный электронный термометр упрощает контроль температуры нагрева воды в баке водонагревателя. Накопительный резервуар выполнен из нержавеющей стали.

        Преимущества

        • ECO - профессиональная система очистки воды и внутренней поверхности водонагревателя от бактерий
        • Узкая цилиндрическая форма бака увеличивает его прочность
        • Встроенный электронный термометр
        • NANOMIX - система распределения воды, позволяющая получить больше нагретой воды за меньшее время
        • Защита от перегрева
        • Антиоксидная защита
        • Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность бака в сварных швах
        • Тестирование бака при 16 атм
        • Теплоизоляция из пенополиуретана
        • Автоклавный фланец упрощает профилактику водонагревателя
        • Система автодиагностики