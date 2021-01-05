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Электрический накопительный водонагреватель Edisson ER 50 V
Арт. X393900
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
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- Накопительный электрический водонагреватель EDISSON ER 50 V SpT066445 объемом 50 литров, способен обеспечить горячей водой объекты бытового предназначения. Имеет небольшие габариты, что облегчает его установку. Классический белый цвет позволяет установить его практически в любом интерьере помещения. Водонагреватель оснащен магниевым анодом, который предотвращает появление коррозии и продлевает срок его службы. Так же предусмотрена защита IPX4, позволяющая установить водонагреватель даже во влажном помещении. Оснащение индикацией включения, способствует контролю работы котла.
Преимущества
- Белый дизайн
- Небольшие габариты
- Долговечность работы
- Индикация включения
- Простая эксплуатация
- Защита - IPX4
- Гарантия - 1 год