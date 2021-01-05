Электрический накопительный водонагреватель Edisson ER 50 V

Преимущества

Белый дизайн

Небольшие габариты

Долговечность работы

Индикация включения

Простая эксплуатация

Защита - IPX4

Гарантия - 1 год

Накопительный электрический водонагреватель EDISSON ER 50 V SpT066445 объемом 50 литров, способен обеспечить горячей водой объекты бытового предназначения. Имеет небольшие габариты, что облегчает его установку. Классический белый цвет позволяет установить его практически в любом интерьере помещения. Водонагреватель оснащен магниевым анодом, который предотвращает появление коррозии и продлевает срок его службы. Так же предусмотрена защита IPX4, позволяющая установить водонагреватель даже во влажном помещении. Оснащение индикацией включения, способствует контролю работы котла.