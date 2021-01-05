Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический накопительный водонагреватель Edisson ER 50 V
3.7
11
6 490 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Edisson ER 50 V
Арт. X393900
3.7
11
Электрический накопительный водонагреватель Edisson ER 50 V
Электрический накопительный водонагреватель Edisson ER 50 V
Электрический накопительный водонагреватель Edisson ER 50 V
Электрический накопительный водонагреватель Edisson ER 50 V
Электрический накопительный водонагреватель Edisson ER 50 V
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Edisson ER 50 V
Электрический накопительный водонагреватель Edisson ER 50 V
Электрический накопительный водонагреватель Edisson ER 50 V
Электрический накопительный водонагреватель Edisson ER 50 V
Электрический накопительный водонагреватель Edisson ER 50 V

Электрический накопительный водонагреватель Edisson ER 50 V

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Арт. X393900
3.7
11

Характеристики

Производитель
Edisson
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Ускоренный нагрев
Нет
Дисплей
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽

С этим товаром смотрят

Гибкая подводка Altstream Super 023020106 (1/2", вн/вн, 600 мм)
170 ₽
5.0
Гибкая подводка Altstream Super 023020106 (1/2", вн/вн, 600 мм)
Гибкая подводка Altstream Super 1/2" вн/вн 500мм 023020105
160 ₽
5.0
Гибкая подводка Altstream Super 1/2" вн/вн 500мм 023020105
Гибкая подводка 0001422 (1/2", 2000 мм, FxF)
290 ₽
5.0
Гибкая подводка 0001422 (1/2", 2000 мм, FxF)
Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
160 ₽
4.5
Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
Фум лента Fora 006140103 (15 м x 19 мм)
55 ₽
5.0
Фум лента Fora 006140103 (15 м x 19 мм)
Переходная муфта Джилекс ПНД 9135, НР, 1" - 32 мм
77 ₽
5.0
Переходная муфта Джилекс ПНД 9135, НР, 1" - 32 мм
Муфта Fusitek раз. ВР 20Х1/2 (FT05601)
188 ₽
5.0
Муфта Fusitek раз. ВР 20Х1/2 (FT05601)
Переходная муфта Fusitek FT04301 (НР, 1/2", 20 мм)
109 ₽
5.0
Переходная муфта Fusitek FT04301 (НР, 1/2", 20 мм)
Универсальный набор для крепления бойлера MasterProf ИС.131027 (200 л, 10x100 мм)
110 ₽
5.0
Универсальный набор для крепления бойлера MasterProf ИС.131027 (200 л, 10x100 мм)
Фум лента Sparta 888545 (12 мм, 10 м)
40 ₽
5.0
Фум лента Sparta 888545 (12 мм, 10 м)
Шаровый кран Баз 11Б27п1 Ду 15 А31/1, г/ш, бабочка
300 ₽
4.3
Шаровый кран Баз 11Б27п1 Ду 15 А31/1, г/ш, бабочка
Реле давления Belamos PS-02C
590 ₽
5.0
Реле давления Belamos PS-02C
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Накопительный электрический водонагреватель EDISSON ER 50 V SpT066445 объемом 50 литров, способен обеспечить горячей водой объекты бытового предназначения. Имеет небольшие габариты, что облегчает его установку. Классический белый цвет позволяет установить его практически в любом интерьере помещения. Водонагреватель оснащен магниевым анодом, который предотвращает появление коррозии и продлевает срок его службы. Так же предусмотрена защита IPX4, позволяющая установить водонагреватель даже во влажном помещении. Оснащение индикацией включения, способствует контролю работы котла.

    Преимущества

    • Белый дизайн
    • Небольшие габариты
    • Долговечность работы
    • Индикация включения
    • Простая эксплуатация
    • Защита - IPX4
    • Гарантия - 1 год