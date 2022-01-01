Газовый проточный водонагреватель NECKAR JSD-20
Арт. X1695695
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|11.9
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Габариты, мм
|630x340x180
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель NECKAR JSD-20 является энергозависимыми и имеет электронное управление. Розжиг основной горелки производится двумя электродами розжига, контроль пламени — электродом ионизации. Запальной горелки нет.
Особенности и преимущества:
- При нагреве воды выше 80 °C датчик перегрева, основу которою составляет биметаллическая пластина, размыкается, блок управления закрывает электромагнитный клапан. Тем самым теплообменник защищается от образования накипи и повреждения (при нагреве свыше 100 °С).
- Регулятор - служит для ручного изменения температуры нагрева воды.