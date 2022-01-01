Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газовый проточный водонагреватель NECKAR JSD-20
Найти аналог
Газовые водонагреватели
    Газовый проточный водонагреватель NECKAR JSD-20
    Арт. X1695695
    Газовый проточный водонагреватель NECKAR JSD-20

      Газовый проточный водонагреватель NECKAR JSD-20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695695

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Вес, кг
      		11.9
      Габариты, мм
      		630x340x180
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель NECKAR JSD-20 является энергозависимыми и имеет электронное управление. Розжиг основной горелки производится двумя электродами розжига, контроль пламени — электродом ионизации. Запальной горелки нет. 

        Особенности и преимущества:

        • При нагреве воды выше 80 °C датчик перегрева, основу которою составляет биметаллическая пластина, размыкается, блок управления закрывает электромагнитный клапан. Тем самым теплообменник защищается от образования накипи и повреждения (при нагреве свыше 100 °С).
        • Регулятор - служит для ручного изменения температуры нагрева воды. 