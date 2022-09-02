Водонагреватель NEVA 4610

Преимущества:

Наличие автоподжига обеспечивает автоматическое включение прибора при открытии крана и выключение при закрытии;

Отсутствие постоянно горящего запального пламени;

Прибор может работать при низком давлении воды (от 0,15 атм);

Медный теплообменник обеспечивает высокую надежность и длительный срок служб;

Предусмотрен режим "зима/лето";

Водонагреватель оснащен многоступенчатой системой безопасности.

Комплектация:

Инструкция;

Гарантийный талон;

Упаковка.

Газовая колонка Neva 4610 предназначена для снабжения горячей водой квартир и загородных домов. Компактная модель с электрозжигом, надежная и простая в обслуживании. Оснащена полным комплектом систем безопасности. Водонагреватель спроектирован специально для российских условий эксплуатации, поэтому надежно работает даже при пониженном давлении воды.