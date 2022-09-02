Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Водонагреватель NEVA 4610
5.0
1
Найти аналог
Газовые водонагреватели
    Водонагреватель NEVA 4610
    Арт. X16956140
    5.0
    1
    Водонагреватель NEVA 4610

      Водонагреватель NEVA 4610

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16956140
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Neva
      Самодиагностика
      		Нет
      Вес, кг
      		10.5
      Габариты, мм
      		610x350x185
      Фильтр для газа
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовая колонка Neva 4610 предназначена для снабжения горячей водой квартир и загородных домов. Компактная модель с электрозжигом, надежная и простая в обслуживании. Оснащена полным комплектом систем безопасности. Водонагреватель спроектирован специально для российских условий эксплуатации, поэтому надежно работает даже при пониженном давлении воды.

        Преимущества:

        • Наличие автоподжига обеспечивает автоматическое включение прибора при открытии крана и выключение при закрытии;
        • Отсутствие постоянно горящего запального пламени;
        • Прибор может работать при низком давлении воды (от 0,15 атм);
        • Медный теплообменник обеспечивает высокую надежность и длительный срок служб;
        • Предусмотрен режим "зима/лето";
        • Водонагреватель оснащен многоступенчатой системой безопасности.

        Комплектация:

        • Инструкция;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.