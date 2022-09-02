Водонагреватель NEVA 4610
Арт. X16956140
Характеристики
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Производитель
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Самодиагностика
|Нет
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Вес, кг
|10.5
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Габариты, мм
|610x350x185
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Фильтр для газа
|Нет
- Газовая колонка Neva 4610 предназначена для снабжения горячей водой квартир и загородных домов. Компактная модель с электрозжигом, надежная и простая в обслуживании. Оснащена полным комплектом систем безопасности. Водонагреватель спроектирован специально для российских условий эксплуатации, поэтому надежно работает даже при пониженном давлении воды.
Преимущества:
- Наличие автоподжига обеспечивает автоматическое включение прибора при открытии крана и выключение при закрытии;
- Отсутствие постоянно горящего запального пламени;
- Прибор может работать при низком давлении воды (от 0,15 атм);
- Медный теплообменник обеспечивает высокую надежность и длительный срок служб;
- Предусмотрен режим "зима/лето";
- Водонагреватель оснащен многоступенчатой системой безопасности.
Комплектация:
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.