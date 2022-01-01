Газовый проточный водонагреватель NEVA 4610 серебро
Арт. X16956146
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|10
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Габариты, мм
|610x350x185
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель NEVA 4610 серебро, предназначен для снабжения горячей водой квартир и загородных домов. Компактная модель с электрозжигом, надежный и простой в обслуживании. Оснащен полным комплектом систем безопасности. Водонагреватель спроектирован специально для российских условий эксплуатации, поэтому надежно работает даже при пониженном давлении воды.
Особенности и преимущества:
- Наличие автоподжига обеспечивает автоматическое включение прибора при открытии крана и выключение при закрытии.
- Отсутствие постоянно горящего запального пламени.
- Прибор может работать при низком давлении воды (от 0.15 атм).
- Медный теплообменник обеспечивает высокую надежность и длительный срок служб.
- Предусмотрен режим "зима/лето".
- Водонагреватель оснащен многоступенчатой системой безопасности.
- Индикатор включения прибора.
- Цифровой ЖК-дисплей.
- Термометр.
- Газ-контроль.
- Охлаждение теплообменника нагреваемой водой.
- Многоуровневая система защиты.
- Бесшумная работа.
- Компактные размеры.
- Привлекательный современный дизайн.
- Комфорт и безопасность, надежность и долговечность оборудования.