Газовый проточный водонагреватель NEVA 4610 серебро, предназначен для снабжения горячей водой квартир и загородных домов. Компактная модель с электрозжигом, надежный и простой в обслуживании. Оснащен полным комплектом систем безопасности. Водонагреватель спроектирован специально для российских условий эксплуатации, поэтому надежно работает даже при пониженном давлении воды.

Особенности и преимущества: