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Газовый проточный водонагреватель NEVA 4610 серебро
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Газовые водонагреватели
    Газовый проточный водонагреватель NEVA 4610 серебро
    Арт. X16956146
    Газовый проточный водонагреватель NEVA 4610 серебро

      Газовый проточный водонагреватель NEVA 4610 серебро

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16956146

      Характеристики

      Производитель
      		Neva
      Вес, кг
      		10
      Габариты, мм
      		610x350x185
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель NEVA 4610 серебро, предназначен для снабжения горячей водой квартир и загородных домов. Компактная модель с электрозжигом, надежный и простой в обслуживании. Оснащен полным комплектом систем безопасности. Водонагреватель спроектирован специально для российских условий эксплуатации, поэтому надежно работает даже при пониженном давлении воды.

        Особенности и преимущества:

        • Наличие автоподжига обеспечивает автоматическое включение прибора при открытии крана и выключение при закрытии.
        • Отсутствие постоянно горящего запального пламени.
        • Прибор может работать при низком давлении воды (от 0.15 атм).
        • Медный теплообменник обеспечивает высокую надежность и длительный срок служб.
        • Предусмотрен режим "зима/лето".
        • Водонагреватель оснащен многоступенчатой системой безопасности.
        • Индикатор включения прибора.
        • Цифровой ЖК-дисплей.
        • Термометр.
        • Газ-контроль.
        • Охлаждение теплообменника нагреваемой водой.
        • Многоуровневая система защиты.
        • Бесшумная работа.
        • Компактные размеры.
        • Привлекательный современный дизайн.
        • Комфорт и безопасность, надежность и долговечность оборудования.