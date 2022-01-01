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Водонагреватель газовый NEVA 4511, сжиженный газ
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Газовые водонагреватели
    Водонагреватель газовый NEVA 4511, сжиженный газ
    Арт. X16956105
    Водонагреватель газовый NEVA 4511, сжиженный газ

      Водонагреватель газовый NEVA 4511, сжиженный газ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16956105

      Характеристики

      Производитель
      		Neva
      Вес, кг
      		11
      Габариты, мм
      		290x565x221
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель NEVA 4511 обладает небольшими размерами для удобного размещения на кухне или в ванной комнате. Данная модель настроена на работу на сжиженном газе. Многоуровневая система безопасности обеспечивает надежную и длительную эксплуатацию водонагревателя. Предназначен для обслуживания до двух точек водоразбора одновременно.

        Преимущества:

        • Экологически безопасный теплообменник из высококачественной меди.
        • Камера сгорания с водяным охлаждением.
        • Работа при минимальном давлении воды.
        • Обеспечение двух точек водоразбора, например, ванная и кухня.
        • Работа NEVA 4511 на природном и сжиженном газе.
        • Автоматический розжиг.
        • Комплектующие собственного производства.
        • Нагрев 11 литров воды в минуту.
        • Цифровой дисплей.
        • Компактные габариты.
        • Современный дизайн.
        • Многоуровневая система защиты предотвращает перегрев воды при малом протоке.
        • Антиблокировочная защита.
        • Защита от влияния внешних факторов.

        Комплектация:

        • Водонагреватель;
        • Инструкция;
        • Упаковка;
        • Комплект элементов крепления;
        • Прокладка D19xd10x2.