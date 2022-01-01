Водонагреватель газовый NEVA 4511, сжиженный газ

Преимущества:

Экологически безопасный теплообменник из высококачественной меди.

Камера сгорания с водяным охлаждением.

Работа при минимальном давлении воды.

Обеспечение двух точек водоразбора, например, ванная и кухня.

Работа NEVA 4511 на природном и сжиженном газе.

Автоматический розжиг.

Комплектующие собственного производства.

Нагрев 11 литров воды в минуту.

Цифровой дисплей.

Компактные габариты.

Современный дизайн.

Многоуровневая система защиты предотвращает перегрев воды при малом протоке.

Антиблокировочная защита.

Защита от влияния внешних факторов.

Комплектация:

Водонагреватель;

Инструкция;

Упаковка;

Комплект элементов крепления;

Прокладка D19xd10x2.

Газовый проточный водонагреватель NEVA 4511 обладает небольшими размерами для удобного размещения на кухне или в ванной комнате. Данная модель настроена на работу на сжиженном газе. Многоуровневая система безопасности обеспечивает надежную и длительную эксплуатацию водонагревателя. Предназначен для обслуживания до двух точек водоразбора одновременно.