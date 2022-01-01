Водонагреватель газовый NEVA 4511, сжиженный газ
Арт. X16956105
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|11
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Габариты, мм
|290x565x221
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель NEVA 4511 обладает небольшими размерами для удобного размещения на кухне или в ванной комнате. Данная модель настроена на работу на сжиженном газе. Многоуровневая система безопасности обеспечивает надежную и длительную эксплуатацию водонагревателя. Предназначен для обслуживания до двух точек водоразбора одновременно.
Преимущества:
- Экологически безопасный теплообменник из высококачественной меди.
- Камера сгорания с водяным охлаждением.
- Работа при минимальном давлении воды.
- Обеспечение двух точек водоразбора, например, ванная и кухня.
- Работа NEVA 4511 на природном и сжиженном газе.
- Автоматический розжиг.
- Комплектующие собственного производства.
- Нагрев 11 литров воды в минуту.
- Цифровой дисплей.
- Компактные габариты.
- Современный дизайн.
- Многоуровневая система защиты предотвращает перегрев воды при малом протоке.
- Антиблокировочная защита.
- Защита от влияния внешних факторов.
Комплектация:
- Водонагреватель;
- Инструкция;
- Упаковка;
- Комплект элементов крепления;
- Прокладка D19xd10x2.