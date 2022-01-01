Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 6013, электроподжиг

Особенности и преимущества:

Автоматическое включение аппарата при открытии крана горячей воды.

Газ перекрывается в случае отсутствия пламени, воды или тяги в дымоходе.

Пламя запальной горелки горит только в течение периода, необходимого включения основной горелки.

Автоматическое регулирование мощности в зависимости от потребности в горячей воде.

Ограничитель температуры до 70°С для предотвращения перегрева камеры сгорания.

Теплообменник изготовлен без применения свинца.

ЖК-дисплей.

Индикаторы включения и нагрева.

Газовый проточный водонагреватель NEVA lux 6013, с электронной системой управления и розжига без подключения к сети электропитания предназначается для обеспечения горячей водой квартир и домов.