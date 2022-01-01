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Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 6013, электроподжиг
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Газовые водонагреватели
    Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 6013, электроподжиг
    Арт. X1695658
    Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 6013, электроподжиг

      Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 6013, электроподжиг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695658

      Характеристики

      Производитель
      		Neva
      Вес, кг
      		13
      Габариты, мм
      		390x665x245
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель NEVA lux 6013, с электронной системой управления и розжига без подключения к сети электропитания предназначается для обеспечения горячей водой квартир и домов.

        Особенности и преимущества:

        • Автоматическое включение аппарата при открытии крана горячей воды.
        • Газ перекрывается в случае отсутствия пламени, воды или тяги в дымоходе.
        • Пламя запальной горелки горит только в течение периода, необходимого включения основной горелки.
        • Автоматическое регулирование мощности в зависимости от потребности в горячей воде.
        • Ограничитель температуры до 70°С для предотвращения перегрева камеры сгорания.
        • Теплообменник изготовлен без применения свинца.
        • ЖК-дисплей.
        • Индикаторы включения и нагрева.