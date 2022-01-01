Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 6013, электроподжиг
Арт. X1695658
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|13
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Габариты, мм
|390x665x245
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель NEVA lux 6013, с электронной системой управления и розжига без подключения к сети электропитания предназначается для обеспечения горячей водой квартир и домов.
Особенности и преимущества:
- Автоматическое включение аппарата при открытии крана горячей воды.
- Газ перекрывается в случае отсутствия пламени, воды или тяги в дымоходе.
- Пламя запальной горелки горит только в течение периода, необходимого включения основной горелки.
- Автоматическое регулирование мощности в зависимости от потребности в горячей воде.
- Ограничитель температуры до 70°С для предотвращения перегрева камеры сгорания.
- Теплообменник изготовлен без применения свинца.
- ЖК-дисплей.
- Индикаторы включения и нагрева.