Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 6014 Silver, предназначен для обеспечения горячей водой квартир, загородных домов. Новый элегантный дизайн колонки с выгнутой лицевой поверхностью лучше впишется в интерьер жилья и подчеркнет неповторимость домашнего очага. Водонагреватель спроектирован специально для российских условий эксплуатации, поэтому надежно работает даже при пониженном давлении воды.

Особенности и преимущества: