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Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 6014 Silver
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Газовые водонагреватели
    Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 6014 Silver
    Арт. X1695661
    Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 6014 Silver
    Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 6014 Silver
      Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 6014 Silver
      Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 6014 Silver

      Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 6014 Silver

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695661

      Характеристики

      Производитель
      		Neva
      Вес, кг
      		12.5
      Габариты, мм
      		650x350x239
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 6014 Silver, предназначен для обеспечения горячей водой квартир, загородных домов. Новый элегантный дизайн колонки с выгнутой лицевой поверхностью лучше впишется в интерьер жилья и подчеркнет неповторимость домашнего очага. Водонагреватель спроектирован специально для российских условий эксплуатации, поэтому надежно работает даже при пониженном давлении воды.

        Особенности и преимущества:

        • Автоматическое поддержание заданной температуры горячей воды с точностью до одного градуса. Заданная температура горячей воды не зависит от величины протока воды через аппарат, и при последующих включениях не меняется.
        • Компактный, надежный и простой в обслуживании с электронным автоматическим розжигом и многоуровневой системой безопасности для работы на природном газе.
        • Имеет камеру сгорания с водяным охлаждением, микропроцессорное управление модуляцией пламени горелки обеспечивает изменение мощности в зависимости от показаний датчика температуры горячей воды.
        • Цифровой дисплей отображает заданную температуру горячей воды, а также коды ошибок. Простота подачи информации позволит Вам, сделав звонок в сервисную службу, сразу назвать код ошибки и сервисный инженер сможет быстрее определить характер неисправности и устранить её.
        • Автоматическое электронное зажигание позволяет включить водонагреватель простым открытием крана воды. Регулировать температуру горячей воды стало проще простого. 
        • Удобное кнопочное управление (всего две кнопки), позволяет пользоваться водонагревателем даже ребёнку.
        • Трехлепестковая запальная горелка автоматически включается при открытии крана горячей воды, обеспечивая бесшумный запуск водонагревателя (без хлопков) и экономию газа.
        • Постоянная автоматическая диагностика водонагревателя повышает безопасность использования аппарата.
        • Одно из главных качеств газовой аппаратуры — безопасность. В конструкции предусмотрено 4 степени защиты. Аппарат автоматически выключается при уменьшении тяги в дымоходе, при погасании запальной горелки или при возникновении любой технической неисправности, основная горелка включается только при поступлении воды в теплообменник и при наличии запального пламени.
        • Медный теплообменник обладает большей теплопроводностью, он менее подвержен низкотемпературной коррозии, что позволяет реже проводить техническое обслуживание.
        • Горелка изготовлена из нержавеющей стали, что увеличивает срок службы и обеспечивает её надежную работу.