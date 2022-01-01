Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 6014 Silver
Арт. X1695661
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|12.5
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Габариты, мм
|650x350x239
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 6014 Silver, предназначен для обеспечения горячей водой квартир, загородных домов. Новый элегантный дизайн колонки с выгнутой лицевой поверхностью лучше впишется в интерьер жилья и подчеркнет неповторимость домашнего очага. Водонагреватель спроектирован специально для российских условий эксплуатации, поэтому надежно работает даже при пониженном давлении воды.
Особенности и преимущества:
- Автоматическое поддержание заданной температуры горячей воды с точностью до одного градуса. Заданная температура горячей воды не зависит от величины протока воды через аппарат, и при последующих включениях не меняется.
- Компактный, надежный и простой в обслуживании с электронным автоматическим розжигом и многоуровневой системой безопасности для работы на природном газе.
- Имеет камеру сгорания с водяным охлаждением, микропроцессорное управление модуляцией пламени горелки обеспечивает изменение мощности в зависимости от показаний датчика температуры горячей воды.
- Цифровой дисплей отображает заданную температуру горячей воды, а также коды ошибок. Простота подачи информации позволит Вам, сделав звонок в сервисную службу, сразу назвать код ошибки и сервисный инженер сможет быстрее определить характер неисправности и устранить её.
- Автоматическое электронное зажигание позволяет включить водонагреватель простым открытием крана воды. Регулировать температуру горячей воды стало проще простого.
- Удобное кнопочное управление (всего две кнопки), позволяет пользоваться водонагревателем даже ребёнку.
- Трехлепестковая запальная горелка автоматически включается при открытии крана горячей воды, обеспечивая бесшумный запуск водонагревателя (без хлопков) и экономию газа.
- Постоянная автоматическая диагностика водонагревателя повышает безопасность использования аппарата.
- Одно из главных качеств газовой аппаратуры — безопасность. В конструкции предусмотрено 4 степени защиты. Аппарат автоматически выключается при уменьшении тяги в дымоходе, при погасании запальной горелки или при возникновении любой технической неисправности, основная горелка включается только при поступлении воды в теплообменник и при наличии запального пламени.
- Медный теплообменник обладает большей теплопроводностью, он менее подвержен низкотемпературной коррозии, что позволяет реже проводить техническое обслуживание.
- Горелка изготовлена из нержавеющей стали, что увеличивает срок службы и обеспечивает её надежную работу.