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Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 5013 (5025)
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Газовые водонагреватели
    Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 5013 (5025)
    Арт. X1695629
    Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 5013 (5025)

      Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 5013 (5025)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695629

      Характеристики

      Производитель
      		Neva
      Вес, кг
      		12
      Габариты, мм
      		390x665x260
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 5013(NevaLux 5025) с механическим управлением. Температура нагрева настраивается поворотными регуляторами. 

        Особенности и преимущества:

        • Газ-контроль.
        • Ограничение температуры нагрева.
        • Функция электророзжиг – позволяет экономно расходовать газ и делает эксплуатацию газовой колонки Нева Lux наиболее удобной. Пламя автоматически зажигается при открывании крана горячей воды. 