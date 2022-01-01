Особенности и преимущества:

Уникальный дизайн, компактный размер, подходящий для самых современных кухонь.

Полностью автоматический и энергонезависимый.

Наличие современной многоступенчатой системы безопасности.

Возможность работы при пониженном давлении воды (от 0,02 МПа).

Регулятор «зима-лето» экономит до 40-50% газа в теплое время года.

ЖК блок индикации температуры горячей воды на всех моделях.

Электронное зажигание при открытии крана горячей воды.

Увеличенный диаметр трубки теплообменника – значительно продлевает срок его службы. Теплообменник, изготовленный из меди.

Специальный сетчатый фильтр, предотвращающий попадание ненужных частиц из системы водоснабжения в змеевик газового водонагревателя.

КПД - более 90%.

Работа при пониженном давлении воды.

Ультрасовременная система безопасности.

Газовый проточный водонагреватель Oasis Glass 20 SG служит для горячего водоснабжения. Принцип его работы достаточно прост: вода проходит через теплообменник прибора и моментально нагревается от сгорающего газа, поступая к потребителю уже горячей. «Oasis» подходит для любых квартир и частных домов, оборудованных дымоходом. Автоматический розжиг от батареек помогает избавиться от неудобств при неожиданном отключении электричества. Работа прибора осуществляется на природном газе. Отсутствие постоянно горящего запальника и специальный переключатель «Зима-лето» позволяют экономить около 70 м3 газа в год.