Газовый проточный водонагреватель Oasis Glass 20 SG
Арт. X16956130
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|9.2
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Габариты, мм
|340x590x145
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель Oasis Glass 20 SG служит для горячего водоснабжения. Принцип его работы достаточно прост: вода проходит через теплообменник прибора и моментально нагревается от сгорающего газа, поступая к потребителю уже горячей. «Oasis» подходит для любых квартир и частных домов, оборудованных дымоходом. Автоматический розжиг от батареек помогает избавиться от неудобств при неожиданном отключении электричества. Работа прибора осуществляется на природном газе. Отсутствие постоянно горящего запальника и специальный переключатель «Зима-лето» позволяют экономить около 70 м3 газа в год.
Особенности и преимущества:
- Уникальный дизайн, компактный размер, подходящий для самых современных кухонь.
- Полностью автоматический и энергонезависимый.
- Наличие современной многоступенчатой системы безопасности.
- Возможность работы при пониженном давлении воды (от 0,02 МПа).
- Регулятор «зима-лето» экономит до 40-50% газа в теплое время года.
- ЖК блок индикации температуры горячей воды на всех моделях.
- Электронное зажигание при открытии крана горячей воды.
- Увеличенный диаметр трубки теплообменника – значительно продлевает срок его службы. Теплообменник, изготовленный из меди.
- Специальный сетчатый фильтр, предотвращающий попадание ненужных частиц из системы водоснабжения в змеевик газового водонагревателя.
- КПД - более 90%.
- Работа при пониженном давлении воды.
- Ультрасовременная система безопасности.