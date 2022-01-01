Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газовый проточный водонагреватель Oasis Glass 20 SG
Найти аналог
Газовые водонагреватели
    Газовый проточный водонагреватель Oasis Glass 20 SG
    Арт. X16956130
    Газовый проточный водонагреватель Oasis Glass 20 SG

      Газовый проточный водонагреватель Oasis Glass 20 SG

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16956130

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Вес, кг
      		9.2
      Габариты, мм
      		340x590x145
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель Oasis Glass 20 SG служит для горячего водоснабжения. Принцип его работы достаточно прост: вода проходит через теплообменник прибора и моментально нагревается от сгорающего газа, поступая к потребителю уже горячей. «Oasis» подходит для любых квартир и частных домов, оборудованных дымоходом. Автоматический розжиг от батареек помогает избавиться от неудобств при неожиданном отключении электричества. Работа прибора осуществляется на природном газе. Отсутствие постоянно горящего запальника и специальный переключатель «Зима-лето» позволяют экономить около 70 м3 газа в год. 

        Особенности и преимущества:

        • Уникальный дизайн, компактный размер, подходящий для самых современных кухонь.
        • Полностью автоматический и энергонезависимый.
        • Наличие современной многоступенчатой системы безопасности.
        • Возможность работы при пониженном давлении воды (от 0,02 МПа).
        • Регулятор «зима-лето» экономит до 40-50% газа в теплое время года.
        • ЖК блок индикации температуры горячей воды на всех моделях.
        • Электронное зажигание при открытии крана горячей воды.
        • Увеличенный диаметр трубки теплообменника – значительно продлевает срок его службы. Теплообменник, изготовленный из меди.
        • Специальный сетчатый фильтр, предотвращающий попадание ненужных частиц из системы водоснабжения в змеевик газового водонагревателя.
        • КПД - более 90%.
        • Работа при пониженном давлении воды.
        • Ультрасовременная система безопасности.