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Электрический накопительный водонагреватель Superlux NTS 50V 1.5K
4.5
2
5 990 ₽
7 200 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Superlux NTS 50V 1.5K
    Арт. X3932020
    4.5
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Superlux NTS 50V 1.5K
    Электрический накопительный водонагреватель Superlux NTS 50V 1.5K
      Электрический накопительный водонагреватель Superlux NTS 50V 1.5K
      Электрический накопительный водонагреватель Superlux NTS 50V 1.5K

      Электрический накопительный водонагреватель Superlux NTS 50V 1.5K

      • -1 210 ₽
      5 990 ₽
      7 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Арт. X3932020
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Superlux
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 210 ₽
      5 990 ₽
      7 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Водонагреватель Superlux 50V рекомендуется применять в бытовых или хозяйственных помещениях для нагрева водопроводной воды и ее использования в ванной комнате, кухне или туалете. Нагреватель устанавливается вертикально на стену, имеет нижний подвод водоснабжения. Водонагреватель электро Superlux 50V оснащен накопительным баком на 50 литров, холодная вода при заполнении всего объема резервуара нагревается за 116 минут. Внутри агрегата расположен магниевый анод, который обеспечивает дополнительную защиту от коррозии. В комплектацию водонагревателя входит предохранительный клапан, предотвращающий возврат холодной воды в магистраль. На модель NTS 50V 1.5K эл. цена остается стабильно невысокой.

        Преимущества

        • Объем накопительного бака составляет 50 литров
        • Теплоизоляция из пенополиуретана обеспечивает минимальные потери тепла водонагревателя
        • Аппарат оснащен термометром
        • Максимальная температура нагрева воды достигает 75°С