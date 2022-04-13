Электрический накопительный водонагреватель Superlux NTS 50V 1.5K

Преимущества

Объем накопительного бака составляет 50 литров

Теплоизоляция из пенополиуретана обеспечивает минимальные потери тепла водонагревателя

Аппарат оснащен термометром

Максимальная температура нагрева воды достигает 75°С

Водонагреватель Superlux 50V рекомендуется применять в бытовых или хозяйственных помещениях для нагрева водопроводной воды и ее использования в ванной комнате, кухне или туалете. Нагреватель устанавливается вертикально на стену, имеет нижний подвод водоснабжения. Водонагреватель электро Superlux 50V оснащен накопительным баком на 50 литров, холодная вода при заполнении всего объема резервуара нагревается за 116 минут. Внутри агрегата расположен магниевый анод, который обеспечивает дополнительную защиту от коррозии. В комплектацию водонагревателя входит предохранительный клапан, предотвращающий возврат холодной воды в магистраль. На модель NTS 50V 1.5K эл. цена остается стабильно невысокой.