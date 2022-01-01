Водонагреватель Thermex ER 100V

Преимущества

Надежность работы. Нагревательный элемент покрыт серебряным напылением, которое очищает воду от микробов и защищает нагреватель от коррозии

Безопасность. Бак электрического накопительного водонагревателя Термекс ER 100 V изнутри покрыт биостеклофарфором, который сохранят чистоту воды

Контроль работы. Водонагреватель оснащен термометром - для контроля температуры нагрева воды

Вместительный резервуар для воды

Водрнагреватель оснащен термостатом - для защиты от перегрева

Бак из стабилизированной стали

Встроенный магниевый анод - для долгого срока службы водонагревателя

Нижняя подводка труб

Экономичное потребление электроэнергии

Для настенного монтажа водонагреватель оснащен кронштейном, расположенным на обратной стороне аппарата

Электрический накопительный водонагреватель Термекс ER 100 V оснащен термостатом - для поддержания заданной температуры нагрева воды, а также для защиты нагревателя от перегрева. Бак водонагревателя выполнен из стабилизированной стали, устойчивой коррозии. Изнутри бак покрыт стеклофарфором, который сохраняет чистоту вода и обеспечивает защиту бака от коррозии. На обратной стороне водонагревателя расположен кронштейн - для крепления прибора на стене.