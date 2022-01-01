Водонагреватель Thermex ER 100V
Арт. X393208
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель Термекс ER 100 V оснащен термостатом - для поддержания заданной температуры нагрева воды, а также для защиты нагревателя от перегрева. Бак водонагревателя выполнен из стабилизированной стали, устойчивой коррозии. Изнутри бак покрыт стеклофарфором, который сохраняет чистоту вода и обеспечивает защиту бака от коррозии. На обратной стороне водонагревателя расположен кронштейн - для крепления прибора на стене.
Преимущества
- Надежность работы. Нагревательный элемент покрыт серебряным напылением, которое очищает воду от микробов и защищает нагреватель от коррозии
- Безопасность. Бак электрического накопительного водонагревателя Термекс ER 100 V изнутри покрыт биостеклофарфором, который сохранят чистоту воды
- Контроль работы. Водонагреватель оснащен термометром - для контроля температуры нагрева воды
- Вместительный резервуар для воды
- Водрнагреватель оснащен термостатом - для защиты от перегрева
- Бак из стабилизированной стали
- Встроенный магниевый анод - для долгого срока службы водонагревателя
- Нижняя подводка труб
- Экономичное потребление электроэнергии
- Для настенного монтажа водонагреватель оснащен кронштейном, расположенным на обратной стороне аппарата