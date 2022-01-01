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Водонагреватель Thermex ER 100V
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Водонагреватели накопительные электрические
    Водонагреватель Thermex ER 100V
    Арт. X393208
    Водонагреватель Thermex ER 100V

      Водонагреватель Thermex ER 100V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X393208

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Термекс ER 100 V оснащен термостатом - для поддержания заданной температуры нагрева воды, а также для защиты нагревателя от перегрева. Бак водонагревателя выполнен из стабилизированной стали, устойчивой коррозии. Изнутри бак покрыт стеклофарфором, который сохраняет чистоту вода и обеспечивает защиту бака от коррозии. На обратной стороне водонагревателя расположен кронштейн - для крепления прибора на стене.

        Преимущества

        • Надежность работы. Нагревательный элемент покрыт серебряным напылением, которое очищает воду от микробов и защищает нагреватель от коррозии
        • Безопасность. Бак электрического накопительного водонагревателя Термекс ER 100 V изнутри покрыт биостеклофарфором, который сохранят чистоту воды
        • Контроль работы. Водонагреватель оснащен термометром - для контроля температуры нагрева воды
        • Вместительный резервуар для воды
        • Водрнагреватель оснащен термостатом - для защиты от перегрева
        • Бак из стабилизированной стали
        • Встроенный магниевый анод - для долгого срока службы водонагревателя
        • Нижняя подводка труб
        • Экономичное потребление электроэнергии
        • Для настенного монтажа водонагреватель оснащен кронштейном, расположенным на обратной стороне аппарата