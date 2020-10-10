Электрический накопительный водонагреватель Thermex ER 80 V
Арт. X393203
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель Термекс ER 80 V предназначен для использования в быту. Нагреватель оснащен термостатом - для поддержания заданной температуры нагрева воды и защиты от перегрева. Внутреннее покрытие бака биостеклофарфором сохраняет чистоту воды и защищает бак от коррозии. Нагревательный элемент оснащен серебряным покрытием, которое очищает воду.
Преимущества
- Встроенный магниевый анод продлевает срок службы водонагревателя
- Нижняя подводка труб
- Термостат - для защиты от перегрева
- Экономичное потребление электроэнергии
- Надежная теплоизоляция
- Бак выполене из стабилизированной стали, устойчивой к коррозии