Электрический накопительный водонагреватель Thermex ER 80 V

Преимущества

Встроенный магниевый анод продлевает срок службы водонагревателя

Нижняя подводка труб

Термостат - для защиты от перегрева

Экономичное потребление электроэнергии

Надежная теплоизоляция

Бак выполене из стабилизированной стали, устойчивой к коррозии

Электрический накопительный водонагреватель Термекс ER 80 V предназначен для использования в быту. Нагреватель оснащен термостатом - для поддержания заданной температуры нагрева воды и защиты от перегрева. Внутреннее покрытие бака биостеклофарфором сохраняет чистоту воды и защищает бак от коррозии. Нагревательный элемент оснащен серебряным покрытием, которое очищает воду.