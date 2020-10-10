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Электрический накопительный водонагреватель Thermex ER 80 V
3.4
21
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ER 80 V
    Арт. X393203
    3.4
    21
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ER 80 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ER 80 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ER 80 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ER 80 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ER 80 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ER 80 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ER 80 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ER 80 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ER 80 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ER 80 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ER 80 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ER 80 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ER 80 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ER 80 V

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ER 80 V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X393203
      3.4
      21

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Термекс ER 80 V предназначен для использования в быту. Нагреватель оснащен термостатом - для поддержания заданной температуры нагрева воды и защиты от перегрева. Внутреннее покрытие бака биостеклофарфором сохраняет чистоту воды и защищает бак от коррозии. Нагревательный элемент оснащен серебряным покрытием, которое очищает воду.

        Преимущества

        • Встроенный магниевый анод продлевает срок службы водонагревателя
        • Нижняя подводка труб
        • Термостат - для защиты от перегрева
        • Экономичное потребление электроэнергии
        • Надежная теплоизоляция
        • Бак выполене из стабилизированной стали, устойчивой к коррозии