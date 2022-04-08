Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 150 V Silverheat
Арт. X393734
Характеристики
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Производитель
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Объем, л
|150
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Мощность, кВт
|1.5
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Тип ТЭН
|мокрый
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Внутреннее покрытие бака
|биостеклофарфор
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Макс. температура нагрева воды, °С
|75
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Габариты, мм
|1283x459x445
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Способ установки
|вертикальный
- Водонагреватель ERS 150V Silverheat электрический выступает надежным поставщиком горячей воды с долгим сроком службы и простым управлением. На водонагреватель электрический ERS 150V цена отличается доступностью и полностью соответствует качеству продукции. Для изготовления накопительных баков данных устройств используется теплоизолированный металл, благодаря чему температура нагретой жидкости сохраняется достаточно долго. Электрический водонагреватель ERS 150V — конкурентоспособное решение с массой достоинств.
Преимущества
- Длительное сохранение температуры воды
- Все конструктивные элементы защищены от коррозийных образований, благодаря эмалированному покрытию
- Быстрый нагрев, максимальная температура +75 градусов