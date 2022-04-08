Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 150 V Silverheat
5.0
1
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 150 V Silverheat
    Арт. X393734
    5.0
    1
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 150 V Silverheat
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 150 V Silverheat
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 150 V Silverheat
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 150 V Silverheat
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 150 V Silverheat
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 150 V Silverheat
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 150 V Silverheat
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 150 V Silverheat
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 150 V Silverheat
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 150 V Silverheat

    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 150 V Silverheat

    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Арт. X393734
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Thermex
    Объем, л
    		150
    Мощность, кВт
    		1.5
    Тип ТЭН
    		мокрый
    Внутреннее покрытие бака
    		биостеклофарфор
    Макс. температура нагрева воды, °С
    		75
    Габариты, мм
    		1283x459x445
    Способ установки
    		вертикальный
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
    • Водонагреватель ERS 150V Silverheat электрический выступает надежным поставщиком горячей воды с долгим сроком службы и простым управлением. На водонагреватель электрический ERS 150V цена отличается доступностью и полностью соответствует качеству продукции. Для изготовления накопительных баков данных устройств используется теплоизолированный металл, благодаря чему температура нагретой жидкости сохраняется достаточно долго. Электрический водонагреватель ERS 150V — конкурентоспособное решение с массой достоинств.

      Преимущества

      • Длительное сохранение температуры воды
      • Все конструктивные элементы защищены от коррозийных образований, благодаря эмалированному покрытию
      • Быстрый нагрев, максимальная температура +75 градусов