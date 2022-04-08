Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 150 V Silverheat

Преимущества

Длительное сохранение температуры воды

Все конструктивные элементы защищены от коррозийных образований, благодаря эмалированному покрытию

Быстрый нагрев, максимальная температура +75 градусов

Водонагреватель ERS 150V Silverheat электрический выступает надежным поставщиком горячей воды с долгим сроком службы и простым управлением. На водонагреватель электрический ERS 150V цена отличается доступностью и полностью соответствует качеству продукции. Для изготовления накопительных баков данных устройств используется теплоизолированный металл, благодаря чему температура нагретой жидкости сохраняется достаточно долго. Электрический водонагреватель ERS 150V — конкурентоспособное решение с массой достоинств.