Электрический накопительный водонагреватель Thermex ESS 30 V Silverheat
Арт. X39388
Характеристики
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Производитель
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Объем, л
|30
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Мощность, кВт
|1.5
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Тип ТЭН
|мокрый
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Внутреннее покрытие бака
|биостеклофарфор
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Макс. температура нагрева воды, °С
|75
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Габариты, мм
|502x378x365
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Способ установки
|вертикальный
- Электрический накопительный водонагреватель Термекс ES 30 V оснащен термостатом - для поддержания заданной температуры нагрева воды и защиты от перегрева. Компактные габариты корпуса позволяют устанавливать водонагреватель в небольших помещениях. Нагревательный элемент покрыт серебряным напылением, которое очищает воду от бактерий и микробов и продлевает срок службы ТЭНа. Также аппарат оснащен увеличенным магниевым анодом для увеличения срока службы водонагревателя.
Преимущества
- Небольшой накопительный резервуар
- Увеличенный магниевый анод
- Нижняя подводка труб
- Термостат - для защиты от перегрева
- Экономичное потребление электроэнергии
- Безопасен при длительном использовании
- Хорошая теплоизоляция бака
- Небольшой вес и компактные габариты облегчают установку водонагревателя