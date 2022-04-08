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Электрический накопительный водонагреватель Thermex ESS 30 V Silverheat
5.0
2
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ESS 30 V Silverheat
    Арт. X39388
    5.0
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ESS 30 V Silverheat
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ESS 30 V Silverheat
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ESS 30 V Silverheat
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ESS 30 V Silverheat
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ESS 30 V Silverheat
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ESS 30 V Silverheat
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ESS 30 V Silverheat
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ESS 30 V Silverheat
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ESS 30 V Silverheat
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ESS 30 V Silverheat

    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ESS 30 V Silverheat

    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Арт. X39388
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Thermex
    Объем, л
    		30
    Мощность, кВт
    		1.5
    Тип ТЭН
    		мокрый
    Внутреннее покрытие бака
    		биостеклофарфор
    Макс. температура нагрева воды, °С
    		75
    Габариты, мм
    		502x378x365
    Способ установки
    		вертикальный
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
    • Электрический накопительный водонагреватель Термекс ES 30 V оснащен термостатом - для поддержания заданной температуры нагрева воды и защиты от перегрева. Компактные габариты корпуса позволяют устанавливать водонагреватель в небольших помещениях. Нагревательный элемент покрыт серебряным напылением, которое очищает воду от бактерий и микробов и продлевает срок службы ТЭНа. Также аппарат оснащен увеличенным магниевым анодом для увеличения срока службы водонагревателя.

      Преимущества

      • Небольшой накопительный резервуар
      • Увеличенный магниевый анод
      • Нижняя подводка труб
      • Термостат - для защиты от перегрева
      • Экономичное потребление электроэнергии
      • Безопасен при длительном использовании
      • Хорошая теплоизоляция бака
      • Небольшой вес и компактные габариты облегчают установку водонагревателя