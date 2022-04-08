Электрический накопительный водонагреватель Thermex ESS 70 V Silverheat
Арт. X393083
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель Термекс ESS 70 V оснащен резервуаром из стали на 70 литров воды. Нагрев всего объема резервуара осуществляется за 2 часа 30 минут. Изнутри накопительный бак покрыт биостеклофарфором. Для защиты бака от коррозии предусмотрен магниевый анод.
Преимущества
- Время нагрева: 2 часа 30 минут
- Диаметр присоединительных патрубков (дюймы): 1/2
- Накопительный тип водонагревателя
- Круглая узкая форма корпуса
- Магниевый анод для защиты бака от коррозии
- Внутренний бак выполнен из стали
- Покрытие внутреннего бака - биостеклофарфор
- Вертикальное исполнение электрического накопительного водонагревателя Термекс ESS 70 V
- Объем горячей воды: 70 л