Электрический накопительный водонагреватель Thermex ESS 70 V Silverheat

Преимущества

Время нагрева: 2 часа 30 минут

Диаметр присоединительных патрубков (дюймы): 1/2

Накопительный тип водонагревателя

Круглая узкая форма корпуса

Магниевый анод для защиты бака от коррозии

Внутренний бак выполнен из стали

Покрытие внутреннего бака - биостеклофарфор

Вертикальное исполнение электрического накопительного водонагревателя Термекс ESS 70 V

Объем горячей воды: 70 л

Электрический накопительный водонагреватель Термекс ESS 70 V оснащен резервуаром из стали на 70 литров воды. Нагрев всего объема резервуара осуществляется за 2 часа 30 минут. Изнутри накопительный бак покрыт биостеклофарфором. Для защиты бака от коррозии предусмотрен магниевый анод.