Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический накопительный водонагреватель Thermex ESS 70 V Silverheat
5.0
2
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ESS 70 V Silverheat
    Арт. X393083
    5.0
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ESS 70 V Silverheat
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ESS 70 V Silverheat
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ESS 70 V Silverheat
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ESS 70 V Silverheat
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ESS 70 V Silverheat
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ESS 70 V Silverheat
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ESS 70 V Silverheat
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ESS 70 V Silverheat

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ESS 70 V Silverheat

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X393083
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический накопительный водонагреватель Термекс ESS 70 V оснащен резервуаром из стали на 70 литров воды. Нагрев всего объема резервуара осуществляется за 2 часа 30 минут. Изнутри накопительный бак покрыт биостеклофарфором. Для защиты бака от коррозии предусмотрен магниевый анод.

        Преимущества

        • Время нагрева: 2 часа 30 минут
        • Диаметр присоединительных патрубков (дюймы): 1/2
        • Накопительный тип водонагревателя
        • Круглая узкая форма корпуса
        • Магниевый анод для защиты бака от коррозии
        • Внутренний бак выполнен из стали
        • Покрытие внутреннего бака - биостеклофарфор
        • Вертикальное исполнение электрического накопительного водонагревателя Термекс ESS 70 V
        • Объем горячей воды: 70 л