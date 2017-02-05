Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 15-O

Электрический водонагреватель Thermex H 15 O – это компактное устройство накопительного типа, предназначенное для нагрева небольших объемов воды. Бак, в котором накапливается вода для нагрева, имеет объем 15 л. Его защита от коррозии обеспечивается биостеклофарфоровым покрытием стенок.

Преимущества