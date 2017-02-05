Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 15-O
Арт. X393201
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Электрический водонагреватель Thermex H 15 O – это компактное устройство накопительного типа, предназначенное для нагрева небольших объемов воды. Бак, в котором накапливается вода для нагрева, имеет объем 15 л. Его защита от коррозии обеспечивается биостеклофарфоровым покрытием стенок.
Преимущества
- Водонагреватель выполнен в форме квадрата
- Магниевый анод
- Внутренний бак выполнен из нержавеющей стали
- Покрытие внутреннего бака - биостеклофарфор
- Установка прибора осуществляется над раковиной