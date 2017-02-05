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Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 15-O
5.0
1
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 15-O
    Арт. X393201
    5.0
    1
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 15-O
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 15-O
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 15-O
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 15-O
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 15-O
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 15-O

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 15-O

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393201
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический водонагреватель Thermex H 15 O – это компактное устройство накопительного типа, предназначенное для нагрева небольших объемов воды. Бак, в котором накапливается вода для нагрева, имеет объем 15 л. Его защита от коррозии обеспечивается биостеклофарфоровым покрытием стенок.

        Преимущества

        • Водонагреватель выполнен в форме квадрата
        • Магниевый анод
        • Внутренний бак выполнен из нержавеющей стали
        • Покрытие внутреннего бака - биостеклофарфор
        • Установка прибора осуществляется над раковиной