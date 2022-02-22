Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 30-O
Арт. X393202
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель Термекс H 30-O оснащен магниевым анодом - для защиты бака от коррозии. Изнутри бак покрыт биостеклофарфором. Защита от перегрева и замерзания обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации водонагревателя. Также при нагреве воды до максимально-высокой температуры, срабатывает терморегулятор и происходит отключение устройства. Для уменьшения потерь тепла между баком и корпусом предусмотрена тепловая изоляция.
Преимущества
- Водонагреватель выполнен в форме квадрата
- Магниевый анод
- Внутренний бак выполнен из стали
- Покрытие внутреннего бака - биостеклофарфор
- Установка прибора осуществляется над раковиной