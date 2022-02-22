Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 30-O

Преимущества

Водонагреватель выполнен в форме квадрата

Магниевый анод

Внутренний бак выполнен из стали

Покрытие внутреннего бака - биостеклофарфор

Установка прибора осуществляется над раковиной

Электрический накопительный водонагреватель Термекс H 30-O оснащен магниевым анодом - для защиты бака от коррозии. Изнутри бак покрыт биостеклофарфором. Защита от перегрева и замерзания обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации водонагревателя. Также при нагреве воды до максимально-высокой температуры, срабатывает терморегулятор и происходит отключение устройства. Для уменьшения потерь тепла между баком и корпусом предусмотрена тепловая изоляция.