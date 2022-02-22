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Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 30-O
5.0
4
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 30-O
    Арт. X393202
    5.0
    4
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 30-O
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 30-O
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 30-O
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 30-O
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 30-O
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 30-O
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 30-O
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 30-O

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 30-O

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393202
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Термекс H 30-O оснащен магниевым анодом - для защиты бака от коррозии. Изнутри бак покрыт биостеклофарфором. Защита от перегрева и замерзания обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации водонагревателя. Также при нагреве воды до максимально-высокой температуры, срабатывает терморегулятор и происходит отключение устройства. Для уменьшения потерь тепла между баком и корпусом предусмотрена тепловая изоляция.

        Преимущества

        • Водонагреватель выполнен в форме квадрата
        • Магниевый анод
        • Внутренний бак выполнен из стали
        • Покрытие внутреннего бака - биостеклофарфор
        • Установка прибора осуществляется над раковиной