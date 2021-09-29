Электрический накопительный водонагреватель Thermex IBL 10 O

Преимущества

Магниевый анод защищает внутренний бак электрического накопительного водонагревателя Термекс IBL 10 O от коррозии

Компактные размеры позволяют устанавливать устройство для использования над раковиной

Быстрый нагрев воды (16 минут)

Удобное расположение органов управления

Современный дизайн

Электрический накопительный водонагреватель Термекс IBL 10 O оснащен внутренним баком из нержавеющей стали объемом 10 литров. Внутренняя полость бака защищена от разрушения коррозией благодаря магниевому анодному стержню. Бак имеет небольшие размеры и легко устанавливается прямо над раковиной.