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Электрический накопительный водонагреватель Thermex IBL 10 O
3.5
11
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IBL 10 O
    Арт. X393526
    3.5
    11
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IBL 10 O
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IBL 10 O
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IBL 10 O
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IBL 10 O
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IBL 10 O
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IBL 10 O
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IBL 10 O
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IBL 10 O
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IBL 10 O
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IBL 10 O
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IBL 10 O
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IBL 10 O

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IBL 10 O

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393526
      3.5
      11

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический накопительный водонагреватель Термекс IBL 10 O оснащен внутренним баком из нержавеющей стали объемом 10 литров. Внутренняя полость бака защищена от разрушения коррозией благодаря магниевому анодному стержню. Бак имеет небольшие размеры и легко устанавливается прямо над раковиной.

        Преимущества

        • Магниевый анод защищает внутренний бак электрического накопительного водонагревателя Термекс IBL 10 O от коррозии
        • Компактные размеры позволяют устанавливать устройство для использования над раковиной
        • Быстрый нагрев воды (16 минут)
        • Удобное расположение органов управления
        • Современный дизайн