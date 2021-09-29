Электрический накопительный водонагреватель Thermex IBL 10 O
Арт. X393526
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Нет
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- Электрический накопительный водонагреватель Термекс IBL 10 O оснащен внутренним баком из нержавеющей стали объемом 10 литров. Внутренняя полость бака защищена от разрушения коррозией благодаря магниевому анодному стержню. Бак имеет небольшие размеры и легко устанавливается прямо над раковиной.
Преимущества
- Магниевый анод защищает внутренний бак электрического накопительного водонагревателя Термекс IBL 10 O от коррозии
- Компактные размеры позволяют устанавливать устройство для использования над раковиной
- Быстрый нагрев воды (16 минут)
- Удобное расположение органов управления
- Современный дизайн