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Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 50-V
3.0
10
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 50-V
    Арт. X393291
    3.0
    10
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 50-V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 50-V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 50-V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 50-V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 50-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 50-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 50-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 50-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 50-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 50-V

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 50-V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393291
      3.0
      10

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Термекс Flat Diamond touch ID 50 V оснащен цифровым управлением и корпусом, который выполнен из полированной нержавеющей стали. Магниевый анод обеспечивает безопасность сварных швов и предохраняет внутренние детали от коррозии. На внешней стороне расположен LCD дисплей - для удобства регулировки и контроля рабочих параметров. В водонагревателе предусмотрена система самодиагностики, которая выявляет неисправность работы и выключает прибор.

        Преимущества

        • Два нагревательных элемента способствуют быстрому нагреву
        • Современная технология сварки
        • Выбор мощности нагревания
        • Хорошая теплоизоляция бака
        • Плоский корпус