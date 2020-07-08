Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 50-V
Арт. X393291
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Да
- Электрический накопительный водонагреватель Термекс Flat Diamond touch ID 50 V оснащен цифровым управлением и корпусом, который выполнен из полированной нержавеющей стали. Магниевый анод обеспечивает безопасность сварных швов и предохраняет внутренние детали от коррозии. На внешней стороне расположен LCD дисплей - для удобства регулировки и контроля рабочих параметров. В водонагревателе предусмотрена система самодиагностики, которая выявляет неисправность работы и выключает прибор.
Преимущества
- Два нагревательных элемента способствуют быстрому нагреву
- Современная технология сварки
- Выбор мощности нагревания
- Хорошая теплоизоляция бака
- Плоский корпус