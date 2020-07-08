Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 50-V

Преимущества

Два нагревательных элемента способствуют быстрому нагреву

Современная технология сварки

Выбор мощности нагревания

Хорошая теплоизоляция бака

Плоский корпус

Электрический накопительный водонагреватель Термекс Flat Diamond touch ID 50 V оснащен цифровым управлением и корпусом, который выполнен из полированной нержавеющей стали. Магниевый анод обеспечивает безопасность сварных швов и предохраняет внутренние детали от коррозии. На внешней стороне расположен LCD дисплей - для удобства регулировки и контроля рабочих параметров. В водонагревателе предусмотрена система самодиагностики, которая выявляет неисправность работы и выключает прибор.