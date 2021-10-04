Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 80-V
Арт. X393282
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Италия
|
Ускоренный нагрев
|Да
|
Дисплей
|Да
- Электрический накопительный водонагреватель Термекс Flat Diamond touch ID 80 V оснащен LCD дисплеем - для регулировки и контроля рабочих параметров. Внутренний и наружный баки изготовлены из нержавеющей стали. Магниевый анод защищает бак от коррозии, продлевая срок его службы. Функция самодиагностики выявляет ошибки в работе аппарата - для безопасной эксплуатации нагревателя. Возможно программирование устройства.
Преимущества
- Используются два нагревательных элемента
- Современная технология сварки
- Выбор мощности нагревания
- Хорошая теплоизоляция бака
- Плоский корпус