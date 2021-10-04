Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 80-V

Преимущества

Используются два нагревательных элемента

Современная технология сварки

Выбор мощности нагревания

Хорошая теплоизоляция бака

Плоский корпус

Электрический накопительный водонагреватель Термекс Flat Diamond touch ID 80 V оснащен LCD дисплеем - для регулировки и контроля рабочих параметров. Внутренний и наружный баки изготовлены из нержавеющей стали. Магниевый анод защищает бак от коррозии, продлевая срок его службы. Функция самодиагностики выявляет ошибки в работе аппарата - для безопасной эксплуатации нагревателя. Возможно программирование устройства.