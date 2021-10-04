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Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 80-V
3.8
12
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 80-V
    Арт. X393282
    3.8
    12
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 80-V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 80-V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 80-V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 80-V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 80-V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 80-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 80-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 80-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 80-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 80-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 80-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 80-V

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 80-V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393282
      3.8
      12

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Термекс Flat Diamond touch ID 80 V оснащен LCD дисплеем - для регулировки и контроля рабочих параметров. Внутренний и наружный баки изготовлены из нержавеющей стали. Магниевый анод защищает бак от коррозии, продлевая срок его службы. Функция самодиагностики выявляет ошибки в работе аппарата - для безопасной эксплуатации нагревателя. Возможно программирование устройства.

        Преимущества

        • Используются два нагревательных элемента
        • Современная технология сварки
        • Выбор мощности нагревания
        • Хорошая теплоизоляция бака
        • Плоский корпус