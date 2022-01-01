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Водонагреватель Thermex IF 100-V эл.
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Водонагреватели накопительные электрические
    Водонагреватель Thermex IF 100-V эл.
    Арт. X393256
    Водонагреватель Thermex IF 100-V эл.

      Водонагреватель Thermex IF 100-V эл.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393256

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический водонагреватель IF 100 V — это прибор, предназначенный для подготовки большого количества горячей воды. Он комплектуется вместительным баком объемом 100 литров, имеет нижний тип подводки. Водонагреватель IF 100 V является устройством прямого нагрева. Горячая вода подготавливается в накопительном баке, а затем расходуется на нужды потребителей. THERMEX IF 100 V можно купить для установки в домах, в которых отсутствует подача горячей воды или возможны перебои. Прибор крепится вертикально к поверхности стены. Водонагреватель способен подавать горячую воду к нескольким точкам водоразбора.

        Преимущества

        • Имеет электронные элементы управления
        • Магниевый анод дополнительно защищает бак от коррозии
        • Можно ограничивать температуру нагрева
        • На дисплее отображаются параметры работы
        • Имеет режим ускоренного нагрева
        • Защищен от перегрева, избыточного давления
        • Накопительный бак произведен из нержавеющей стали, имеет герметичную конструкцию
        • Не нуждается в сложном техническом обслуживании