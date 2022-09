Водонагреватель Thermex IF 100-V эл.

Преимущества

Имеет электронные элементы управления

Магниевый анод дополнительно защищает бак от коррозии

Можно ограничивать температуру нагрева

На дисплее отображаются параметры работы

Имеет режим ускоренного нагрева

Защищен от перегрева, избыточного давления

Накопительный бак произведен из нержавеющей стали, имеет герметичную конструкцию

Не нуждается в сложном техническом обслуживании

Электрический водонагреватель IF 100 V — это прибор, предназначенный для подготовки большого количества горячей воды. Он комплектуется вместительным баком объемом 100 литров, имеет нижний тип подводки. Водонагреватель IF 100 V является устройством прямого нагрева. Горячая вода подготавливается в накопительном баке, а затем расходуется на нужды потребителей. THERMEX IF 100 V можно купить для установки в домах, в которых отсутствует подача горячей воды или возможны перебои. Прибор крепится вертикально к поверхности стены. Водонагреватель способен подавать горячую воду к нескольким точкам водоразбора.