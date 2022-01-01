Водонагреватель Thermex IF 100-V эл.
Арт. X393256
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Да
- Электрический водонагреватель IF 100 V — это прибор, предназначенный для подготовки большого количества горячей воды. Он комплектуется вместительным баком объемом 100 литров, имеет нижний тип подводки. Водонагреватель IF 100 V является устройством прямого нагрева. Горячая вода подготавливается в накопительном баке, а затем расходуется на нужды потребителей. THERMEX IF 100 V можно купить для установки в домах, в которых отсутствует подача горячей воды или возможны перебои. Прибор крепится вертикально к поверхности стены. Водонагреватель способен подавать горячую воду к нескольким точкам водоразбора.
Преимущества
- Имеет электронные элементы управления
- Магниевый анод дополнительно защищает бак от коррозии
- Можно ограничивать температуру нагрева
- На дисплее отображаются параметры работы
- Имеет режим ускоренного нагрева
- Защищен от перегрева, избыточного давления
- Накопительный бак произведен из нержавеющей стали, имеет герметичную конструкцию
- Не нуждается в сложном техническом обслуживании