Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 30-V
Арт. X393254
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Да
- Аккумуляционный электрический водонагреватель Термекс IF 30 V представляет собой стильный агрегат с корпусом из белоснежного ударопрочного пластика плоской формы. Прибор работает от сети, оснащен баком из нержавеющей стали и двумя нагревающими элементами из меди. Водонагреватель обладает защитой от включения без воды и защитой от перегрева. Режим NO FROST используется в зимнее время года, чтобы вода внутри бака не замерзала.
Преимущества
- Сенсорное управление. Агрегат оснащен информативной сенсорной панелью управления со следующими индикаторами: нагрев, включение, режимы работы
- Корпус сконструирован по технологии Double Tank. За счет этой технологии водонагреватель становится плоским, занимает мало места и его легко разместить даже в малогабаритной квартире
- Стабильность в любых условиях: особая конструкция внутреннего бака надежно защищена от гидроударов и перепадов температур
- Эффективная работа: 4 запрограммированных режима нагрева решат любую поставленную задачу: ускоренный, стандартный, экономичный, режим защиты от замерзания NO FROST
- Высокая надежность: сочетание аустенитной нержавеющей стали ASTN+ и технологии сварки G.5 надежно защищает водонагреватель от коррозии, и обеспечивает годы бесперебойной работы
- Интеллектуальный контроль: система самодиагностики и сообщения об ошибках
- Режим NO FROST используется в зимнее время года, чтобы вода внутри бака не замерзала. При этом температура поддерживается на уровне 10 °С
- Защита от включения без воды сработает в случае, когда бак пуст
- Защита от перегрева
- Мощность режимов нагрева: 700/1300/2000 Вт
- УЗО (Защита от поражения электрическим током)
- Надежная крепежная планка для фиксации агрегата на стену
- Корпус Термекс IF 30 V из белоснежного ударопрочного пластика - не выгорает и не желтеет на солнце
- В моделе установлен сливной патрубок для быстрого слива воды
- Удобный сервисный люк позволяет ускорить техническое обслуживание водонагревателя
- Оснащен капиллярным термостатом