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Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 50 H
5.0
2
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 50 H
    Арт. X393336
    5.0
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 50 H
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 50 H
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 50 H
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 50 H
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 50 H
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 50 H

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 50 H

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393336
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Термекс IF 50 H предназначен для горизонтальной установки. Отличительной особенностью модели является электронное управление и индикация рабочих параметров на LCD дисплее. Корпус водонагревателя выполнен из белого прочного пластика, который не подвержен воздействию воды. Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали. Система защиты представляет собой устройство защитного отключения и обеспечивает безопасность эксплуатации.

        Преимущества

        • Корпус изготовлен из твердого пластика
        • В данном водонагревателе 2 ТЭНа 1 - 1.3 кВт, 2-ой - 0.7 кВт
        • Быстрый нагрев воды
        • Плотная теплоизоляция
        • Водонагреватель объемом 50 литров
        • Долгий срок службы