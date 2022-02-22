Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 50 H

Преимущества

Корпус изготовлен из твердого пластика

В данном водонагревателе 2 ТЭНа 1 - 1.3 кВт, 2-ой - 0.7 кВт

Быстрый нагрев воды

Плотная теплоизоляция

Водонагреватель объемом 50 литров

Долгий срок службы

Электрический накопительный водонагреватель Термекс IF 50 H предназначен для горизонтальной установки. Отличительной особенностью модели является электронное управление и индикация рабочих параметров на LCD дисплее. Корпус водонагревателя выполнен из белого прочного пластика, который не подвержен воздействию воды. Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали. Система защиты представляет собой устройство защитного отключения и обеспечивает безопасность эксплуатации.