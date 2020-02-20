Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 50 V
Арт. X393257
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Да
- Аккумуляционный электрический водонагреватель Термекс IF 50 V является прочным и стильным агрегатом для нагрева воды до 75 °С. Корпус выполнен из ударопрочного пластика, в нем расположен бак из нержавеющей стали и два медных нагревательных элемента. Водонагреватель имеет информативную сенсорную панель управления. Для безопасности прибор оснащен защитой от перегрева и включения без воды.
Преимущества
- Быстрый нагрев воды
- Низкое энергопотребление
- Внутренний бак из нержавеющей стали G.5 с защитой от коррозии
- Оборудован магниевым анодом
- Защита от перегрева
- Защита от избыточного давления
- Электронное управление
- LCD-дисплей
- Система самодиагностики
- 4 запрограммированных режима нагрева
- Удобен в эксплуатации
- Современный дизайн
- Долгий срок службы