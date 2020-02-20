Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 50 V

Преимущества

Быстрый нагрев воды

Низкое энергопотребление

Внутренний бак из нержавеющей стали G.5 с защитой от коррозии

Оборудован магниевым анодом

Защита от перегрева

Защита от избыточного давления

Электронное управление

LCD-дисплей

Система самодиагностики

4 запрограммированных режима нагрева

Удобен в эксплуатации

Современный дизайн

Долгий срок службы

Аккумуляционный электрический водонагреватель Термекс IF 50 V является прочным и стильным агрегатом для нагрева воды до 75 °С. Корпус выполнен из ударопрочного пластика, в нем расположен бак из нержавеющей стали и два медных нагревательных элемента. Водонагреватель имеет информативную сенсорную панель управления. Для безопасности прибор оснащен защитой от перегрева и включения без воды.