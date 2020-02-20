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Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 50 V
4.2
9
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 50 V
    Арт. X393257
    4.2
    9
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 50 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 50 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 50 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 50 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 50 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 50 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 50 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 50 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 50 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 50 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 50 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 50 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 50 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 50 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 50 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 50 V

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 50 V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393257
      4.2
      9

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляционный электрический водонагреватель Термекс IF 50 V является прочным и стильным агрегатом для нагрева воды до 75 °С. Корпус выполнен из ударопрочного пластика, в нем расположен бак из нержавеющей стали и два медных нагревательных элемента. Водонагреватель имеет информативную сенсорную панель управления. Для безопасности прибор оснащен защитой от перегрева и включения без воды.

        Преимущества

        • Быстрый нагрев воды
        • Низкое энергопотребление
        • Внутренний бак из нержавеющей стали G.5 с защитой от коррозии
        • Оборудован магниевым анодом
        • Защита от перегрева
        • Защита от избыточного давления
        • Электронное управление
        • LCD-дисплей
        • Система самодиагностики
        • 4 запрограммированных режима нагрева
        • Удобен в эксплуатации
        • Современный дизайн
        • Долгий срок службы