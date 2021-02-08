Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80 H

Преимущества

Простой, доступный и надежный водонагреватель с удобным электронным управлением

Внутренний бак Термекс IF 80 H pro ЭдЭБ00323 из нержавеющей стали

Два нагревательный элемент изготовлены из меди

Режимы мощности - 700/1300/2000 Вт

Индикатор режима работы

Теплоизоляционное покрытие для поддержания температуры воды

Модель с нижним размещением патрубков

Количество анодов - 1

Количество внутренних баков - 2

Горизонтальный монтаж водонагревателя

Минимальное давление в системе - 0,5 бар

Может подключаться к нескольким точкам водоразбора

Индикация включения

Защита от включения без воды

Режим предотвращения замерзания

Предназначен для обеспечения горячей водой бытовых и промышленных объектов, имеющих магистраль холодного водоснабжения с необходимыми параметрами

На съемном фланце смонтированы трубчатый электронагреватель (ТЭН), термостат и магниевый анод

ТЭН служит для нагрева воды и управляется термостатом, который имеет плавную регулировку температуры до 75°С

Магниевый анод предназначен для нейтрализации воздействия электрохимической коррозии на внутренний бак

Аккумуляционный электрический бытовой водонагреватель Термекс IF 80 H pro ЭдЭБ00323 - это накопительный прибор, который используется в квартирах, на дачах, в офисах и т.п. Изделие монтируется горизонтально на стену. Водонагреватель оснащен защитой от включения без воды. Два нагревательных элемента выполнены из меди.