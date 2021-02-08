Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80 H
Арт. X393258
Характеристики
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Производитель
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Объем, л
|80
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Мощность, кВт
|2
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Тип ТЭН
|мокрый
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Внутреннее покрытие бака
|нержавеющая сталь
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Макс. температура нагрева воды, °С
|75
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Габариты, мм
|530x288x996
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Способ установки
|горизонтальный
- Аккумуляционный электрический бытовой водонагреватель Термекс IF 80 H pro ЭдЭБ00323 - это накопительный прибор, который используется в квартирах, на дачах, в офисах и т.п. Изделие монтируется горизонтально на стену. Водонагреватель оснащен защитой от включения без воды. Два нагревательных элемента выполнены из меди.
Преимущества
- Простой, доступный и надежный водонагреватель с удобным электронным управлением
- Внутренний бак Термекс IF 80 H pro ЭдЭБ00323 из нержавеющей стали
- Два нагревательный элемент изготовлены из меди
- Режимы мощности - 700/1300/2000 Вт
- Индикатор режима работы
- Теплоизоляционное покрытие для поддержания температуры воды
- Модель с нижним размещением патрубков
- Количество анодов - 1
- Количество внутренних баков - 2
- Горизонтальный монтаж водонагревателя
- Минимальное давление в системе - 0,5 бар
- Может подключаться к нескольким точкам водоразбора
- Индикация включения
- Защита от включения без воды
- Режим предотвращения замерзания
- Предназначен для обеспечения горячей водой бытовых и промышленных объектов, имеющих магистраль холодного водоснабжения с необходимыми параметрами
- На съемном фланце смонтированы трубчатый электронагреватель (ТЭН), термостат и магниевый анод
- ТЭН служит для нагрева воды и управляется термостатом, который имеет плавную регулировку температуры до 75°С
- Магниевый анод предназначен для нейтрализации воздействия электрохимической коррозии на внутренний бак