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Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80 H
4.8
4
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80 H
    Арт. X393258
    4.8
    4
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80 H
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80 H
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80 H
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80 H
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80 H
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80 H
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80 H
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80 H

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80 H

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393258
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Объем, л
      		80
      Мощность, кВт
      		2
      Тип ТЭН
      		мокрый
      Внутреннее покрытие бака
      		нержавеющая сталь
      Макс. температура нагрева воды, °С
      		75
      Габариты, мм
      		530x288x996
      Способ установки
      		горизонтальный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляционный электрический бытовой водонагреватель Термекс IF 80 H pro ЭдЭБ00323 - это накопительный прибор, который используется в квартирах, на дачах, в офисах и т.п. Изделие монтируется горизонтально на стену. Водонагреватель оснащен защитой от включения без воды. Два нагревательных элемента выполнены из меди.

        Преимущества

        • Простой, доступный и надежный водонагреватель с удобным электронным управлением
        • Внутренний бак Термекс IF 80 H pro ЭдЭБ00323 из нержавеющей стали
        • Два нагревательный элемент изготовлены из меди
        • Режимы мощности - 700/1300/2000 Вт
        • Индикатор режима работы
        • Теплоизоляционное покрытие для поддержания температуры воды
        • Модель с нижним размещением патрубков
        • Количество анодов - 1
        • Количество внутренних баков - 2
        • Горизонтальный монтаж водонагревателя
        • Минимальное давление в системе - 0,5 бар
        • Может подключаться к нескольким точкам водоразбора
        • Индикация включения
        • Защита от включения без воды
        • Режим предотвращения замерзания
        • Предназначен для обеспечения горячей водой бытовых и промышленных объектов, имеющих магистраль холодного водоснабжения с необходимыми параметрами
        • На съемном фланце смонтированы трубчатый электронагреватель (ТЭН), термостат и магниевый анод
        • ТЭН служит для нагрева воды и управляется термостатом, который имеет плавную регулировку температуры до 75°С
        • Магниевый анод предназначен для нейтрализации воздействия электрохимической коррозии на внутренний бак