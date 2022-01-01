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Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80-V
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Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80-V
    Арт. X393255
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80-V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80-V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80-V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80-V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80-V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80-V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80-V

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80-V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393255

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляционный электрический водонагреватель Термекс IF 80 V pro ЭдЭБ00246 обладает двумя нагревательными элементами из меди. Агрегат способен нагревать воду до 75 ° С. Изделие имеет 4 режима нагрева: ускоренный, стандартный, экономичный, режим защиты от замерзания NO FROST. Бак выполнен из нержавеющей стали, стойкой к возникновению коррозии. Водонагреватель автоматически отключается при отсутствии воды в баке.

        Преимущества

        • Сенсорное управление. Агрегат оснащен информативной сенсорной панелью управления со следующими индикаторами: нагрев, включение, режимы работы
        • Корпус сконструирован по технологии Double Tank. За счет этой технологии водонагреватель становится плоским, занимает мало места и его легко разместить даже в малогабаритной квартире
        • Стабильность в любых условиях: особая конструкция внутреннего бака надежно защищена от гидроударов и перепадов температур
        • Эффективная работа: 4 запрограммированных режима нагрева решат любую поставленную задачу: ускоренный, стандартный, экономичный, режим защиты от замерзания NO FROST
        • Высокая надежность: сочетание аустенитной нержавеющей стали ASTN+ и технологии сварки G.5 надежно защищает водонагреватель от коррозии, и обеспечивает годы бесперебойной работы
        • Интеллектуальный контроль: система самодиагностики и сообщения об ошибках
        • Режим NO FROST используется в зимнее время года, чтобы вода внутри бака не замерзала. При этом температура поддерживается на уровне 10 °С
        • Защита от включения без воды сработает в случае, когда бак пуст
        • Защита от перегрева
        • Мощность режимов нагрева: 700/1300/2000 Вт
        • УЗО (Защита от поражения электрическим током)
        • Надежная крепежная планка для фиксации агрегата на стену
        • Корпус Термекс IF 80 V pro ЭдЭБ00246 из белоснежного ударопрочного пластика - не выгорает и не желтеет на солнце
        • В моделе установлен сливной патрубок для быстрого слива воды
        • Удобный сервисный люк позволяет ускорить техническое обслуживание водонагревателя
        • Оснащен капиллярным термостатом