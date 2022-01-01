Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80-V
Арт. X393255
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Да
- Аккумуляционный электрический водонагреватель Термекс IF 80 V pro ЭдЭБ00246 обладает двумя нагревательными элементами из меди. Агрегат способен нагревать воду до 75 ° С. Изделие имеет 4 режима нагрева: ускоренный, стандартный, экономичный, режим защиты от замерзания NO FROST. Бак выполнен из нержавеющей стали, стойкой к возникновению коррозии. Водонагреватель автоматически отключается при отсутствии воды в баке.
Преимущества
- Сенсорное управление. Агрегат оснащен информативной сенсорной панелью управления со следующими индикаторами: нагрев, включение, режимы работы
- Корпус сконструирован по технологии Double Tank. За счет этой технологии водонагреватель становится плоским, занимает мало места и его легко разместить даже в малогабаритной квартире
- Стабильность в любых условиях: особая конструкция внутреннего бака надежно защищена от гидроударов и перепадов температур
- Эффективная работа: 4 запрограммированных режима нагрева решат любую поставленную задачу: ускоренный, стандартный, экономичный, режим защиты от замерзания NO FROST
- Высокая надежность: сочетание аустенитной нержавеющей стали ASTN+ и технологии сварки G.5 надежно защищает водонагреватель от коррозии, и обеспечивает годы бесперебойной работы
- Интеллектуальный контроль: система самодиагностики и сообщения об ошибках
- Режим NO FROST используется в зимнее время года, чтобы вода внутри бака не замерзала. При этом температура поддерживается на уровне 10 °С
- Защита от включения без воды сработает в случае, когда бак пуст
- Защита от перегрева
- Мощность режимов нагрева: 700/1300/2000 Вт
- УЗО (Защита от поражения электрическим током)
- Надежная крепежная планка для фиксации агрегата на стену
- Корпус Термекс IF 80 V pro ЭдЭБ00246 из белоснежного ударопрочного пластика - не выгорает и не желтеет на солнце
- В моделе установлен сливной патрубок для быстрого слива воды
- Удобный сервисный люк позволяет ускорить техническое обслуживание водонагревателя
- Оснащен капиллярным термостатом