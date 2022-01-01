Электрический накопительный водонагреватель Thermex IF 80-V

Преимущества

Сенсорное управление. Агрегат оснащен информативной сенсорной панелью управления со следующими индикаторами: нагрев, включение, режимы работы

Корпус сконструирован по технологии Double Tank. За счет этой технологии водонагреватель становится плоским, занимает мало места и его легко разместить даже в малогабаритной квартире

Стабильность в любых условиях: особая конструкция внутреннего бака надежно защищена от гидроударов и перепадов температур

Эффективная работа: 4 запрограммированных режима нагрева решат любую поставленную задачу: ускоренный, стандартный, экономичный, режим защиты от замерзания NO FROST

Высокая надежность: сочетание аустенитной нержавеющей стали ASTN+ и технологии сварки G.5 надежно защищает водонагреватель от коррозии, и обеспечивает годы бесперебойной работы

Интеллектуальный контроль: система самодиагностики и сообщения об ошибках

Режим NO FROST используется в зимнее время года, чтобы вода внутри бака не замерзала. При этом температура поддерживается на уровне 10 °С

Защита от включения без воды сработает в случае, когда бак пуст

Защита от перегрева

Мощность режимов нагрева: 700/1300/2000 Вт

УЗО (Защита от поражения электрическим током)

Надежная крепежная планка для фиксации агрегата на стену

Корпус Термекс IF 80 V pro ЭдЭБ00246 из белоснежного ударопрочного пластика - не выгорает и не желтеет на солнце

В моделе установлен сливной патрубок для быстрого слива воды

Удобный сервисный люк позволяет ускорить техническое обслуживание водонагревателя

Оснащен капиллярным термостатом

Аккумуляционный электрический водонагреватель Термекс IF 80 V pro ЭдЭБ00246 обладает двумя нагревательными элементами из меди. Агрегат способен нагревать воду до 75 ° С. Изделие имеет 4 режима нагрева: ускоренный, стандартный, экономичный, режим защиты от замерзания NO FROST. Бак выполнен из нержавеющей стали, стойкой к возникновению коррозии. Водонагреватель автоматически отключается при отсутствии воды в баке.