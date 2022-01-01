Водонагреватель Thermex IR 150V
Арт. X393284
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель Термекс IR 150 V вмещает 150 литров воды, поэтому его можно подключить к нескольким смесителям одновременно. Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, а сварные швы выдерживают большое внутреннее давление. Термометр, расположенный на корпусе нагревателя, позволяет осуществлять контроль температуры нагрева воды.
Преимущества
- Удобство установки. Круглая форма корпуса электрического накопительного водонагревателя Термекс IR 150 V облегчает его установку
- Простое управление. Механическое управление позволяет выбрать оптимальный режим работы водонагревателя
- Точность работы. Термометр позволяет контролировать температуру нагрева воды в баке
- Новая технология сваривания
- Термостат - для защиты от перегрева
- Магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии
- Накопительный бак на 150 литров воды
- Внутренний бак выполнен из нержавеющей стали
- Плотная теплоизоляция
- Долгий срок службы