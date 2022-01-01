Водонагреватель Thermex IR 150V

Преимущества

Удобство установки. Круглая форма корпуса электрического накопительного водонагревателя Термекс IR 150 V облегчает его установку

Простое управление. Механическое управление позволяет выбрать оптимальный режим работы водонагревателя

Точность работы. Термометр позволяет контролировать температуру нагрева воды в баке

Новая технология сваривания

Термостат - для защиты от перегрева

Магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии

Накопительный бак на 150 литров воды

Внутренний бак выполнен из нержавеющей стали

Плотная теплоизоляция

Долгий срок службы

Электрический накопительный водонагреватель Термекс IR 150 V вмещает 150 литров воды, поэтому его можно подключить к нескольким смесителям одновременно. Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, а сварные швы выдерживают большое внутреннее давление. Термометр, расположенный на корпусе нагревателя, позволяет осуществлять контроль температуры нагрева воды.