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Водонагреватель Thermex IR 150V
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Водонагреватель Thermex IR 150V
    Арт. X393284
    Водонагреватель Thermex IR 150V

      Водонагреватель Thermex IR 150V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393284

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Термекс IR 150 V вмещает 150 литров воды, поэтому его можно подключить к нескольким смесителям одновременно. Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, а сварные швы выдерживают большое внутреннее давление. Термометр, расположенный на корпусе нагревателя, позволяет осуществлять контроль температуры нагрева воды.

        Преимущества

        • Удобство установки. Круглая форма корпуса электрического накопительного водонагревателя Термекс IR 150 V облегчает его установку
        • Простое управление. Механическое управление позволяет выбрать оптимальный режим работы водонагревателя
        • Точность работы. Термометр позволяет контролировать температуру нагрева воды в баке
        • Новая технология сваривания
        • Термостат - для защиты от перегрева
        • Магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии
        • Накопительный бак на 150 литров воды
        • Внутренний бак выполнен из нержавеющей стали
        • Плотная теплоизоляция
        • Долгий срок службы