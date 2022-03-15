Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 300 V

Преимущества

Объем накопительного бака - 300 литров

Три ступени мощности нагрева

Прочный нагревательный элемент

Плотная тепловая изоляция

Термостат - для защиты от перегрева

Выносной дисплей водонагревателя обеспечивает удобное, дистанционное изменение параметров

Магниевый анод внутри корпуса - для защиты от коррозии

Внутренний бак изготовлен из твердой нержавеющей стали - для долгого срока службы аппарата

Быстрый нагрев воды

Электрический накопительный водонагреватель Термекс IR 300 V оснащен баком вместимостью 300 литров. Ступенчатое изменение мощности позволяет регулировать температуру нагрева воды. Максимальная скорость нагрева 300 литров воды - 160 минут. Внутренний резервуар изготовлен из нержавеющей стали. За счет значительного веса водонагреватель устанавливается напольно. Дисплей водонагревателя выносной и вешается в удобное для пользователя место. Подключается к нему обычным телефонным кабелем.