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Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 300 V
5.0
3
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 300 V
    Арт. X393329
    5.0
    3
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 300 V

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 300 V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393329
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Термекс IR 300 V оснащен баком вместимостью 300 литров. Ступенчатое изменение мощности позволяет регулировать температуру нагрева воды. Максимальная скорость нагрева 300 литров воды - 160 минут. Внутренний резервуар изготовлен из нержавеющей стали. За счет значительного веса водонагреватель устанавливается напольно. Дисплей водонагревателя выносной и вешается в удобное для пользователя место. Подключается к нему обычным телефонным кабелем.

        Преимущества

        • Объем накопительного бака - 300 литров
        • Три ступени мощности нагрева
        • Прочный нагревательный элемент
        • Плотная тепловая изоляция
        • Термостат - для защиты от перегрева
        • Выносной дисплей водонагревателя обеспечивает удобное, дистанционное изменение параметров
        • Магниевый анод внутри корпуса - для защиты от коррозии
        • Внутренний бак изготовлен из твердой нержавеющей стали - для долгого срока службы аппарата
        • Быстрый нагрев воды