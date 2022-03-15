Электрический накопительный водонагреватель Thermex IR 300 V
Арт. X393329
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Да
- Электрический накопительный водонагреватель Термекс IR 300 V оснащен баком вместимостью 300 литров. Ступенчатое изменение мощности позволяет регулировать температуру нагрева воды. Максимальная скорость нагрева 300 литров воды - 160 минут. Внутренний резервуар изготовлен из нержавеющей стали. За счет значительного веса водонагреватель устанавливается напольно. Дисплей водонагревателя выносной и вешается в удобное для пользователя место. Подключается к нему обычным телефонным кабелем.
Преимущества
- Объем накопительного бака - 300 литров
- Три ступени мощности нагрева
- Прочный нагревательный элемент
- Плотная тепловая изоляция
- Термостат - для защиты от перегрева
- Выносной дисплей водонагревателя обеспечивает удобное, дистанционное изменение параметров
- Магниевый анод внутри корпуса - для защиты от коррозии
- Внутренний бак изготовлен из твердой нержавеющей стали - для долгого срока службы аппарата
- Быстрый нагрев воды