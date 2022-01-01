Преимущества

Удобство установки. Облегчена установка электрического накопительного водонагревателя Термекс RZL 50 (IU 50 V) за счет круглой формы и малого диаметра корпуса

Простое подключение труб. Для более легкой установки труб каналы подвода воды обозначены разными цветами

Сварочные швы прочны и устойчивы к коррозии

Бак из нержавеющей стали

Функция ускоренного нагрева воды

Наружный терморегулятор

Защитное устройство от утечек и удара током

Регулировка мощности

Индикатор включения

Термостат безопасности

Удобная регулировка температур

Наружный корпус из пластика

Надежность и качество работы

Электрический накопительный водонагреватель THERMEX IU 50V - прост и удобен в использовании. Внутренний бак водонагревателя покрыт нержавеющей сталью для более долгой и надежной эксплуатации. Снаружи корпус покрыт прочным пластиком, который защищает прибор от механических повреждений. Предусмотрена функция ускоренного нагрева воды.