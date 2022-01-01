Электрический накопительный водонагреватель Thermex IU 50V
Арт. X393475
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель THERMEX IU 50V - прост и удобен в использовании. Внутренний бак водонагревателя покрыт нержавеющей сталью для более долгой и надежной эксплуатации. Снаружи корпус покрыт прочным пластиком, который защищает прибор от механических повреждений. Предусмотрена функция ускоренного нагрева воды.
Преимущества
- Удобство установки. Облегчена установка электрического накопительного водонагревателя Термекс RZL 50 (IU 50 V) за счет круглой формы и малого диаметра корпуса
- Простое подключение труб. Для более легкой установки труб каналы подвода воды обозначены разными цветами
- Сварочные швы прочны и устойчивы к коррозии
- Бак из нержавеющей стали
- Функция ускоренного нагрева воды
- Наружный терморегулятор
- Защитное устройство от утечек и удара током
- Регулировка мощности
- Индикатор включения
- Термостат безопасности
- Удобная регулировка температур
- Наружный корпус из пластика
- Надежность и качество работы