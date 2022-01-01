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Электрический накопительный водонагреватель Thermex IU 50V
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IU 50V
    Арт. X393475
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IU 50V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IU 50V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IU 50V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IU 50V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IU 50V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IU 50V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IU 50V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IU 50V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IU 50V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IU 50V

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IU 50V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393475

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель THERMEX IU 50V - прост и удобен в использовании. Внутренний бак водонагревателя покрыт нержавеющей сталью для более долгой и надежной эксплуатации. Снаружи корпус покрыт прочным пластиком, который защищает прибор от механических повреждений. Предусмотрена функция ускоренного нагрева воды. 

        Преимущества

        • Удобство установки. Облегчена установка электрического накопительного водонагревателя Термекс RZL 50 (IU 50 V) за счет круглой формы и малого диаметра корпуса
        • Простое подключение труб. Для более легкой установки труб каналы подвода воды обозначены разными цветами
        • Сварочные швы прочны и устойчивы к коррозии
        • Бак из нержавеющей стали
        • Функция ускоренного нагрева воды
        • Наружный терморегулятор
        • Защитное устройство от утечек и удара током
        • Регулировка мощности
        • Индикатор включения
        • Термостат безопасности
        • Удобная регулировка температур
        • Наружный корпус из пластика
        • Надежность и качество работы